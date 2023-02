El animador de Contigo en la Mañana de CHV no se guardó nada para arrasar con el evento que abrió el Festival de Viña del Mar.

Durante la noche de este viernes 17 de febrero se registró un hito histórico, ya que volvió la gala de Viña del Mar. En esta ocasión el evento fue bautizado como la "Noche Cero" y con esto se dio el puntapié inicial al Festival de Viña del Mar.

No obstante, este evento no estuvo exento de polémicas, tantos por la escasez de entradas y la restricción al público, sino también como fue la organización de la gala.

Uno que no perdonó a la organización del Festival y se lanzó con una brutal crítica fue Julio César Rodríguez, reconocido animador del programa Contigo En La Mañana de CHV, quien no se guardó nada y su comentario llamó la atención de los televidentes del matinal.

Siguen las repecursiones por la Gala del Festival de Viña del Mar | Foto: Captura

"Lo más feo, aparte de lo del público que fue feo feo, entorno a la alfombra fue que, lo digo porque yo tengo amigos en TVN que son ejecutivos de Canal 13, ayer si que la cagaron o sea ayer la ordinariez de no entrevistar un segundo y darle la bienvenida a rostros de los canales no organizadores no se habían visto nunca", arrancó diciendo.

En la misma línea, dejó en claro que "nosotros con la FranGarcía-Huidobro ibamos punto por punto viendo a todos los invitados, artistas, de otros canales que venían a nuestra casa y nos hacíamos el tiempo de que le ibamos a preguntar. Muchas veces no entrevistamos a nuestros propios talentos y tuvimos problemazos porque entrevistamos a las visitas y agradecerles su tiempo, su ánimo y todo. Ayer pasaron talentos de la competencia y no les dieron ni bola".

"Pasa Nicki Nicole y no hablan con ella. Pasa Emilia Mernes, hermosa además, tampoco hablan con ella. Después pasa Polimá con su polola que es mega influencer de Tik Tok y tampoco hablan con ellos...Lo de José Luis Repenning con Priscilla Vargas súper sobreactuado y ella con una cara descompuesta. Qué raro", sentenció el también conductor del programa de Youtube La Junta.

Cabe consignar que el evento viñamarino se extenderá entre el domingo 19 y el viernes 24 de febrero de 2023 y la animación estará a cargo de Martín Cárcamo y María Luisa Godoy.