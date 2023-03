Maite Orsini sobre acusaciones de Daniela Aránguiz y "telefonazo": "No he cometido delito alguno que se me ha imputado"

Maite Orsini se refirió a las acusaciones de tráfico de influencias hechas por parte de Daniela Aránguiz, además del "telefonazo" hecho a una general de Carabineros para que indagara apremios ilegítimos en contra de Jorge Valdivia.

¿Cómo respondió Maite Orsini a las acusaciones de Daniela Aránguiz?

La diputada hizo una declaración este martes frente a la prensa en el Congreso, para hacerse cargo de la controversia que se ha generado en la última semana, después de que se destapara su relación con el Mago, además de su supuesta intervención para sacarlo de un embrollo con la policía uniformada.

Si bien no se refirió a detalles de su vida privada, la diputada sí comentó que "niego tajantemente haber cometido algún delito, alguna falta o alguna falta a la ética o a la probidad".

"Hay dos asuntos que han sido de interés público y que vale aclarar el día de hoy. El primero de ellos, es que el día 28 de febrero, en un medio de comunicación masivo, una persona [Aránguiz] me imputó tener vínculos con fiscales para sacar a personas que hubieran estado detenidas y se me imputó también tener vínculos con fiscales para borrar papeles o antecedentes penales".

"Quiero negar tajantemente dicha afirmación y es producto de esa afirmación que yo hice una autodenuncia en Fiscalía, a fin de que se pueda esclarecer estos hechos y se compruebe que finalmente mi total inocencia en dichas afirmaciones", complementó.

Además, subrayó que "la autodenuncia no es un reconocimiento de responsabilidad, sino que por el contrario, es una herramienta que todos los ciudadanos pueden utilizar, cuando han sido imputados de un delito falso, que quieren que se acredite su inocencia frente a estos hechos y esa es la acción que yo tomé. Porque estoy muy segura de que no he cometido delito alguno que se me ha imputado.

En la misma línea, Orsini también se refirió respecto a la llamada telefónica a la integrante de Carabineros, "el día 24 de enero recibí una llamada telefónica de una persona de alto conocimiento público [Valdivia], que me informa que el día anterior, habría sido víctima de apremios ilegítimos por parte de Carabineros de Chile y de una detención ilegal".

"Al tomar conocimiento de esa información, me comuniqué con la general Soza, encargada de Derechos Humanos, con quien tengo una excelente relación, porque trabajamos distintos temas vinculados al género y la seguridad, únicamente con el objetivo de ponerla en conocimiento de que había una persona de alto conocimiento público que estaría haciendo una denuncia, a través de los conductos regulares, por apremios ilegítimos".

Maite Orsini niega delitos acusados por Aránguiz y falta en el "telefonazo".(Foto: CHV)

"En esa comunicación, yo no le solicité ninguna información, ninguna diligencia, y no intercedí en favor de ningún tercero. Ese fue el único objetivo de esa llamadas: ponerla en conocimiento de una situación que podría revestir caracteres públicos, para que ella pudiese manejar esta situación de la mejor manera posible para la institución", puntualizó.

Orsini insistió en que "después de esta llamada, yo no volví a comunicarme con Carabineros", y que sólo lo hizo porque se trataba de una persona de "alta connotación pública", que "tenía intenciones de hacer pública esta situación", lo que podría generar un escándalo mayor para la institución.

Al ponerse frente a los medios, la parlamentaria insistió en que "yo estoy acá muy tranquila contestando todas sus preguntas. Esta mañana estuve en Fiscalía muy tranquila contestando todas las preguntas y estoy muy tranquila también para dar mi versión en la Comisión de Ética, porque estoy convencida de que se va a establecer mi total inocencia de todas las acusaciones, tanto éticas como penales, como comunicacionales".

Además, "el llamado que hice a la general Soza no lo hice porque la persona era o no era cercana a mí, tenía que ver con el alto conocimiento público que tenía esa persona y cómo eso podía afectar a la institución de Carabineros".

"Lo volvería a hacer", recalcó cuando fue consultada por su conducta. "Cualquier persona me puede contactar y actuaré de la misma forma".