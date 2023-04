En pleno Viernes Santo, Mauricio Pinilla y Gala Caldirola destaparon que actualmente están juntos y sostienen una relación amorosa. Situación que generó las más diversas reacciones, pero a pesar de todo el trolleo que les llegó, ahora desafían a sus haters con una nueva publicación de la captura de un momento íntimo que han compartido.

¿Por qué Mauricio Pinilla y Gala Caldirola desafían a sus haters?

"El amor es libre y libremente te elijo", escribieron en la publicación con la que dieron a conocer su vínculo, por medio de una publicación conjunta en sus respectivos perfiles de Instagram, aunque bloqueando los comentarios.

Posteriormente, la ex chica reality acompañaría el primer post con una reflexión por medio de sus historias, donde postuló: "Todo tiene su momento".

"Y que nadie te haga creer que no tienes derecho a empezar de nuevo", añadió.

Llovieron las reacciones. El ex futbolista compartió todos los cariños que sus cercanos les enviaron por la noticia. Mientras que las arremetidas en contra de la pareja, con quejas por "no tener códigos", quedaron para la posteridad en las publicaciones que no tenían bloqueada la sección de comentarios.

Pero ahora, a tres días de que contaron su romance, la pareja volvió a hacer lo suyo y cómo si hubiesen recibido sólo parabienes, compartieron una foto para valorar el apoyo que han recibido.

"Gracias por sus buenas vibras", escribió la pareja en una nueva publicación conjunta, como si nada hubiese pasado. Obviamente, bloquearon los comentarios nuevamente.

Mauricio Pinilla y Gala Caldirola desafían a sus haters.(Foto: Instagram)