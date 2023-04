Meghan Trainor dejó la gran al participar de una entrevista en la que perdió todo filtro, decoro y pudor, confesando que "no puede caminar" después de tener relaciones sexuales con su esposo, el actor protagonista de Spy Kids Daryl Sabara.

¿Qué dijo Meghan Trainor sobre su esposo y su intimidad?

La polémica se desató a propósito de una conversación reciente de la cantante con el podcast Workin' On It. Allí prácticamente se desató.

Lo que tiene en shock a las redes sociales, es que la ganadora del Grammy dijo que las relaciones sexuales con el "niño grande" de su esposo son tan "dolorosas" que "no puede caminar" después del acto.

De acuerdo con Trainor, esto llega "al punto en que estoy como '¿está todo incluido?' Y él dice: 'Solo la punta'. Y me siento como 'No puedo hacer más'. No sé cómo arreglar eso".

La confesión de la cantante detonó una ola de reacciones adversas por la falta de protección a su privacidad a la hora de hablar, que dejó en evidencia una situación que el público no tendría por qué saber.

Trainor se ha vuelto trending topic en Twitter por varios días, debido al nivel de repulsión y descontento que generaron sus declaraciones.

Meghan Trainor deja la grande por confesión sexual sobre su esposo

Lo que nadie contempla en sus críticas, es que la cantante hizo la revelación como parte de su experiencia de ser diagnosticada con vaginismo, una tensión involuntaria de la vagina que puede evitar la actividad sexual y los exámenes médicos.

"A medida que él me penetraba, yo estaba como, 'Ay, ay, ay', hasta el punto en que... tuve que ponerme hielo después", recordó la artista.

Curiosamente, al mismo tiempo que Meghan Trainor reveló su diagnóstico, también se supo que está embarazada por segunda vez.

Meghan Trainor y Daryl Sabara comenzaron a salir en el 2016, comprometiéndose apenas un año después. La pareja se casó en 2018 y tuvieron un hijo en febrero de 2021.