A fines de 2021, la argentina Antonella Muñoz irrumpió en los titulares de los medios chilenos tras acusar un episodio de violación con consumo forzado de drogas perpetrado supuestamente por el reconocido bailarín Iván Cabrera. La funa fue brutal y trajo consecuencias graves para El Potro, al ser descartado de oportunidades laborales, además de ser cuestionado por la opinión pública. Todo resultó ser falso.

Para enero de 2022, la misma Antonella terminó reconociendo que su testimonio no era real y que su inestabilidad psicológica la llevó hacer pública una acusación que causó estragos en la vida del ex Yingo.

La sorpresa llegaría un año después. En eneto de 2023, se comenzaron a viralizar imágenes que mostraban a Cabrera nuevamente con Muñoz, en circunstancias en que aparentemente estaban intentando recuperar su relación. Las redes sociales fueron salvajes y volvieron a condenar a Cabrera.

Así fue que el domingo pasado, el bailarín terminó detenido por una nueva acusación de violencia intrafamiliar hecha por Antonella y de vuelta a la atención del público. Pero una vez libre, el bailarín habló directamente a la cámara de su teléfono en una publicación de la que después se arrepintió y eliminó.

En ese video purgado de su cuenta, Cabrera reveló un testimonio refutando los nuevos delitos que le imputan, pero allí también explicó las razones para su reencuentro con Antonella Muñoz.

Eso sí, Cabrera compartió un testimonio oficial que permanece en su cuenta, la "versión diplomática" si así se quiere, pero aquí examinamos lo que dijo en el primer video que ya no se puede ver.

¿Por qué Iván Cabrera volvió con la mujer que lo funó? (Foto: RedGol)

¿Por qué Iván Cabrera volvió con la mujer que lo funó?

"Cuando hay dos personas, hay dos versiones", advirtió Cabrera en ese momento. "Es sumamente fácil, luego de exponer una noticia: 'Iván Cabrera detenido por maltrato familiar... Es súper fácil... 'ah, sí. El violento. Ah, sí. El agresivo. Ah, sí. El golpeador de mujeres'. Pero ¿hay alguien que tenga la posibilidad de pensar que exista otra versión?".

"¿Por qué inmediatamente juzgar, criticar, sepultar? O sea, esto que pasa tiene que ver con muchas cosas al final y quiero explayarme un poquito: luego de que Antonella cometió un tremendo error, en acusarme con algo extremadamente grave el año pasado [en realidad fue en 2021], ella tuvo la valentía también de reivindicarse y decirle al mundo que todo lo que había dicho era falso".

"Yo sinceramente eso lo súper consideré y creo que fui el único de mi entorno que lo súper consideró. Sentí que había sido valiente ¿Por qué? Porque echarse después a todo el mundo encima por una mentira, también era de valiente. Ella lo que me pidió fue justamente que no le diera vuelta la espalda y fue lo que hice, lo que he hecho siempre: estuve con ella en todo momento, preocupado de sus cosas, de sacar lo mejor de ella, de demostrarle que ella podía volver a estar bien, ser mucho mejor que antes, dejando atrás todos los problemas, etc."

El llamado Potro aclara que "eso fue hasta el día de hoy me he encargado de eso. Y ¿por qué? Por amor. Muchos se pueden reír, pueden decir 'oye, pero qué estúpido este compadre. ¿Cómo es posible que después de lo que hizo esta chica, él vuelve con ella?'"

Eso para luego retomar el tono desafiante para plantear que "hay muchas cosas que ustedes no entienden. Que ustedes no han vivido. Y no tienen por qué entender tampoco. Pero en esta historia solamente hay dos personajes que son los que han vivido esta historia, que son Antonella y yo".

"Nosotros sabemos como son las cosas, nosotros sabemos los sufrimientos, los dolores, las penas, los llantos, las conversaciones. Todo en pro de que ella mejorara, todo en pro de dejar el pasado atrás. En este mismo proceso en que me empiezo a dar cuenta de que Antonella empieza a mejorar, empieza a aparecer esa Antonella de la cuál yo también me enamoré profundamente... Digo: '¿por qué no es posible que me pueda dar otra oportunidad? ¿Por qué no es posible que deje todo lo negativo atrás?', sabiendo que todos se pueden equivocar, porque todos se han equivocado alguna vez".

"Fue algo también que cuando lo expuse con mi familia no fue bien recibido. Pero traté de defender lo que yo veía, que era el regreso de la misma mujer de la que yo me había enamorado. Por ende, ambos decidimos tomar la posibilidad de estar juntos nuevamente. Y así fue. Y empezó a ser todo perfecto, todo bien".

¿Por qué Iván Cabrera volvió con la mujer que lo funó? (Foto: RedGol)

¿Qué pasó el domingo con Iván Cabrera?

"Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando tú cometes errores de la mano de los excesos, obviamente no estando en tus cinco sentidos, todo se agranda. Todo es más terrible. Y, por lo mismo, al final de cuentas, es que las cosas han sucedido así. Desafortunadamente", subrayó Cabrera.

Además, resaltó que "yo no estoy detenido y todo lo que tiene que ver con declaraciones está en la Fiscalía. La investigación está en la Fiscalía y por supuesto seré materia dispuesta para aportar a todo lo necesario para demostrar que todo lo que yo estoy diciendo es cierto".