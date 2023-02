Pailita no deja de estar en el ojo del huracán, sobre todo después de que terminó con la ex polola con la que había vuelto este mismo año y con la que inició un fuego cruzado de declaraciones en Instagram durante el fin de semana, por medio de transmisiones en vivo paralelas. Ahora pidió disculpas por la controversia.

¿Por qué pidió disculpas Pailita?

Cuando el cantante recién venía saliendo de la polémica por supuestamente haberle ofrecido golpes al comediante Fabrizio Copano, por lanzar un chiste sobre su madre, Carlos Javier Raín Pailacheo fue acusado de ser un "narcisista" y un "manipulador" por parte de su ex pareja Skarleth, quien lanzó una serie de duras declaraciones sobre la popular figura del género urbano.

La controversia se detonó de inmediato, con una lluvia de críticas con contra del cantante, al punto de que la gente llegó a cuestionarle la edad de la joven cuando empezó su relación.

Así fue que en unas historias compartidas por Pailita en su Instagram, este indicó que "quería pedirle disculpas a cada una de las personas que se vieron afectadas. A mis fanáticos, a las mujeres, a los hombres, a todos, por el Live, por la manera de expresarme ese día, no fue buena. Dije puras cosas estúpidas, de sacar las cosas en cara, de ventilar cosas de la relación de los dos".

"Me pongo los pantalones, me equivoqué feo, de verdad, dije cosas que no tuve que haber dicho. Soy persona, quiero que entiendan eso, no he matado a nadie, no he violado a nadie, no he hecho nada sin el consentimiento de la otra persona como para me metan en una piscina llena de pirañas y me hagan cagar", aseguró categórico.

En tanto, volvió a recalcar que "yo soy persona, igual que ustedes, me equivoqué y lo asumo. Esto a mí me está afectando psicológicamente, estoy destruido en este momento, de verdad que quiero tirar todo a la mierda. Me da mucha pena, porque tengo familia y no soy una mala persona".

"Le pido disculpas a toda la gente y no piensen que por esta declaración me estoy victimizando. Jamás. Siempre me he puesto los pantalones y pido disculpas ante cualquier situación", puntualizó.

Y casi al cierre, se refirió al hecho de que aparentemente había iniciado su relación cuando Skarleth tenía 13 o 14 años, planteando que "yo cuando la conocí no era famoso, no era nadie (…) nunca hice nada sin su consentimiento, nunca le falté el respeto ni nada".

Tras mostrarse en cámara, Pailita expuso un texto en formato de imagen, donde planteó que "el único que juzga es Dios y yo nunca he obrado mal como para recibir tanto odio. He tenido un año de mierda".

"Llevan un año haciéndome bullyng cibernético con lo de mi mamá y no saben que yo me quise matar varias veces por eso, no saben nada, no es fácil llevar todo esto, la mente muchas veces te juega en contra, todos nos equivocamos y esta vez me toco a mi", puntualizó.