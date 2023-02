Respirando aliviado, luego de triunfar en el Festival de Viña 2023, Diego Urrutia volvió a enfrentarse a la prensa y analizó lo que fue su paso por la Quinta Vergara, logrando dar con una "humilde" evaluación de lo que fue su rutina.

¿Qué dijo Diego Urrutia después de su rutina en Viña 2023?

Consultado por lo que le diría a quienes no tenían fe en su propuesta, Urrutia planteó que "de repente en la derrota hay que ser humilde y también en los triunfos".

"Así que la verdad no le diría nada. Solamente disfruto de los premios. Le mando saludos a la gente, buena onda para todos no más. No me meto en problemas yo", añadió.

Además, confesó que usó "la estrategia de la triple T: que era trabajar y triunfar, y Tini. Cuatro: Temuco. Cuatro T".

Por otro lado, sobre la preparación, Diego indicó que "recae el peso en mi equipo. Mi staff que construimos en esa misma semana, gente que trabajaba con un comediante, otro con otro. Fuimos sacando un poquito de todos, así que ellos se llevaron el mayor peso, la verdad. Simplemente tenía que concentrarme, esperando a que llegara este día y hacer lo que sé hacer no más".

Además, "estar muy concentrado. Me metí en ese gimnasio de la comedia que era mi departamento, más caluroso que el... Y estuve todo el rato ensayando, haciendo chistes, ver que era mejor. Revisando rutinas antiguas, desde los 80's hasta las de los 2000. Muy estudioso para venir a este show".

"Y sí, recibí consejos de muchos comediantes, de las últimas generaciones, también de las más antiguas, que lo valoro desde un montón", admitió.

En tanto que, sobre el futuro, Diego indicó que "nosotros seguimos trabajando, tenemos shows en distintos casinos. Shows personales. Vamos a visitar Iquique, Copiapó, seguimos en Santiago, ojalá Temuco. Seguimos trabajando no más".