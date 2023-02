Fabrizio Copano tuvo una positiva recepción del Monstruo en la Quinta Vergara, pero primero tuvo que domarlo para seguir adelante, después de la compleja situación que le heredó Christina Aguilera en el Festival de Viña 2023. Pero era una situación que se esperaba, por lo que tenía una estrategia bajo la manga.

¿Qué estrategia usó Fabrizio Copano para domar a Monstruo en Viña?

Ahí se notó la experiencia como comediante y standupero. En conferencia de prensa, Copano expuso que "fue interesante porque, en general, cuando uno hace estos shows no espera mucho eso. Uno dirá, 'no sé, ya se fue el artista'. Artistas internacionales generalmente se van casi de inmediato, tienen como el Uber afuera esperando. Entonces, yo dije 'ah, me imagino que la gente estará después del comercial lista ya, como para el show. Y, claro, me sorprendió, no me lo esperaba ese factor".

"Pero bueno, como dije en el backstage, uno está tan acostumbrado a escenarios difíciles, que yo sabía también en mi cabeza 'hay formas'. Hay formas de volver a conectar y de empezar la rutina", explicó.

Entonces, expuso que "lo que siempre hago en esos contextos, es intentar ser honestos. Como decir 'oh, esto está pasando', en vez de seguir con piloto automático. Parar decir 'ok, ya' y tirarme con los chiste, como para empezar ya a tirarme con el material".

"Creo que esa estrategia funcionó. Así que nada, me voy más que feliz con lo que pasó, además que creo que le dio una narrativa un poco, como que fue difícil al principio y luego terminamos triunfando con los chiquillos. Así que fue bacán lo que pasó en el fondo. A pesar de que fue más difícil, también tiene su valor", remató Copano.