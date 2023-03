La actriz tuvo una particular razón para no dar señales de vida.

Más de un mes de incertidumbre vivieron los fanáticos de la actriz turca Cansu Dere, al desconocer su paradero luego del terremoto en Turquía. Hubo reportes de su supuesta muerte, comentarios conspiranoicos sobre incendios en sus propiedades, y hasta una aparición pública que nunca fue. Pero ahora la misma intérprete explicó la razón de su extraña ausencia y silencio.

¿Qué pasó con Cansu Dere?

Desde antes del 6 de febrero, día en que ocurrió el catastrófico movimiento telúrico, que no se sabía nada de la actriz de Traicionada. Esto, mientras la alarmante cifra de muertos llegaba a más de 50 mil.

Pero la prueba de vida finalmente llegó por medio de una entrevista con CNN Turquía, donde Cansu explicó lo que había pasado y las razones de su ausencia.

"No soy alguien que use mucho las redes sociales. Instagram es, para mi, un álbum en donde comparto mis momentos felices. No quiero preocupar a nadie", advirtió Dere, en la conversación.

Entonces, explicó que sufrió una fractura en el tobillo que la inhabilitó considerablemente. Estaba postrada en su habitación sin poder moverse.

La lesión la llevó a recluirse en su domicilio y no ha querido salir de su hogar, hasta que su extremidad se recupere en un 100%.

Ahora, la actriz tiene contrato con Disney+ Turquía, plataforma con la que desarrollará una serie llamada Personality. Un final feliz al menos para esta historia.