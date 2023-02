Daniela Aránguiz y Jorge Mago Valdivia se han convertido en el gran alivio para Tonka Tomicic. Esto, porque cuando las principales pautas en torno a los escándalos de espectáculos no dejaban de examinar y re examinar el caso contrabando relojes de lujo, ahora la ex pareja detonó una polémica de proporciones bíblicas, después de que la ex chica Mekano se enfureció al enterarse de que se había convertido en la amante de su propio esposo.

¿Qué pasó entre Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia?

La semana pasada, la hermana de Rigeo avisó que comenzaría a hacer transmisiones en vivo con la periodista y compañera de panel en Zona de Estrellas, Cecilia Gutiérrez. El debut sería hablando de una "diputada que le quitó la pareja a una de sus amigas", insinuando que la diputada de Revolución Democrática Maite Orsini provocó el quiebre en la relación de Maite Orsini y la figura televisiva Millaray Viera.

Lo que iba a partir el viernes, se postergó para el domingo, porque Daniela se tuvo que quedar con sus hijos mientras Jorge partía a Río de Janeiro a hacer unas notas para un canal deportivo.

Pero la pauta del live dio un repentino giro, cuando Aránguiz se enteró que lo que el Mago le había dicho para ausentarse el fin de semana, era mentira: Valdivia había partido a Brasil para pasar unos días con su nueva pareja, la parlamentaria Orsini.

Fue la misma Aránguiz quien compartió en medio de su asombro la nueva relación que tenía su ex esposo, de quien se separó en septiembre de 2022, tras 17 años de relación y matrimonio, además de un largo historial de infidelidades.

En la transmisión con Gutiérrez, Daniela comentó: "Jorge sí está con ella y sé que él, el viaje que él me dijo que se iba a ir a Río de Janeiro a entrevistar, él se fue de vacaciones con ella. Y los felicito, ojalá tengan una relación bonita y aprenda a tener una relación de respeto con alguien. A mí me cagó durante 17 años y un hombre infiel no cambia".

Daniela Aránguiz se enfurece al convertirse en la amante de Jorge Mago Valdivia.(Foto: Instagram)

"Ella no tiene la culpa, porque supuestamente se metió con un hombre separado. No sé hace cuánto están, pero en diciembre fuimos a Estados Unidos y me lloraba porque volviéramos, nosotros tuvimos algo y lo intentamos, y él ya andaba con la Maite. Habían empezado y se la quería cagar. Después estaba con una niñita de 20 años, Catalina, y otras niñas más, y una galla que tiene como 50 años que se llama Lupe y es abogada", comentó en otro pasaje.

En ese punto, Daniela hasta insinuó que Valdivia le manifestó ideaciones suicidas, sosteniendo que "Lo peor es que la cagó conmigo, me tuvo de amante. Quedé impactada, porque tenía mensajes que si no volvía se iba a tirar de un puente".

El citado episodio supuestamente ocurrió en una pasarela sobre Avenida Kennedy. Según Glamorama, desde ese lugar Valdivia le envió videos y mensajes a Aránguiz, "manifestándole de forma dramática sus intenciones si es que no reconstruían su matrimonio".

La comentarista de farándula llamó a Carabineros para que resolviera la situación, quienes escoltaron al ex futbolista de 39 años para evitar un trágico desenlace.

Daniela Aránguiz se enfurece al convertirse en la amante de Jorge Mago Valdivia.(Foto: Instagram)

Curiosamente, Aránguiz contó que tuvieron un remember reciente con su ex pareja, porque "la última vez que estuve con Jorge fue la semana pasada. El fue con mi hija al Festival, y llega a las 6 de la mañana, se metió en mi cama y tuvimos... Que yo me arrepiento, pero yo creo que todas las que nos hemos separado tenemos esas caídas que son mucho llanto. Sobre todo cuando uno lleva una relación muchos años".

"Porque yo no iba ni voy a a volver con él. Pero siento que si empieza una relación tiene que ser un hombre fiel, y me hubiese gustado como mujer que me hubieran dicho que hicieron eso, y si ya está siendo infiel, cuentea a otra persona, creo que es una mierda como hombre".

Entonces, su furia comenzó a emanar: "Se acabó, nunca más, lo eché de mi casa. Yo era su esposa, no me puede venir a decir poco menos que ‘quédate callada, no me sapees'".

"No puede venir a rogarme que vuelva con él y que intentemos, que lo perdone, luego viene, se mete conmigo. Yo caí, fui una estúpida. Una siente que se retrocede lo que avanzó y cuando una situación se te va de las manos y es forzada".

"Hay veces que se salen de las manos, pero nunca me imaginé que él estaba formando algo. Entonces que forme algo, pero a la vez quiera ver qué pasa conmigo... es súper feo. Me estoy poniendo de parte de la mujer, porque en mi vida he sido amante de alguien ni me voy a sentir amante de mi ex marido. Me he sentido muy denigrada como mujer muchos años de mi vida. Esto es la guida de la torta", sentenció.

Daniela Aránguiz se enfurece al convertirse en la amante de Jorge Mago Valdivia.(Foto: Instagram)

Dadas las declaraciones de Aránguiz, la diputada Maite Orsini decidió salir al paso de la polémica este lunes, con una "declaración con el propósito que se detenga la violencia psicológica y digital directa".

"Lamento profundamente que personas incentiven estas actitudes violentas al dedicarse a comentar sobre mi intimidad y además publicar mentiras", postuló.

Así mismo, sostuvo que "no estoy en pareja, estoy soltera y en ese contexto no acepto cuestionamientos a lo que hago o no hago, ni con quién o quiénes. Me parece un retroceso social, el juicio y violencia que se ha levantado contra una mujer por la forma en que decide vivir su soltería, por lo que no daré más explicaciones al respecto".

Además, aclaró que "en relación al ex diputado Díaz, jamás me entrometí en su matrimonio. No es de mayor relevancia, pero tampoco soy ni he sido amiga de su ex pareja".

Daniela Aránguiz se enfurece al convertirse en la amante de Jorge Mago Valdivia.(Foto: Twitter)

Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia en una pelea en plena calle

La polémica no se detuvo con las declaraciones en redes sociales, saltó a la realidad física cuando este lunes se registró una dura pelea entre Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia en las afueras del condominio donde reside ella.

A las 10:26 de la mañana, los vecinos de la calle Pie Andino, en la comuna de Lo Barnechea, presenciaron una fuerte discusión en la vía pública, la que terminó escalando al punto de agresiones físicas, que hicieron necesaria la presencia de Carabineros.

Personal de la 53 comisaría de Lo Barnechea llegó hasta el lugar para controlar la situación, por indicios de violencia intrafamiliar. Se tomó declaración tanto a Valdivia como a Aránguiz, además de a testigos del incidente. Sin embargo, ninguno de los dos presentó cargos.

La mujer 37 años fue internada en la Clínica Alemana para ser medicada y así superar la crisis de nervios, tras la pelea. Llegó al recinto asistencial con una crisis de pánico y tras ser estabilizada fue dada de alta, perro toda la situación hizo que se ausentara del programa Zona de Estrellas.

Y, cuando aparentemente todo se encontraba mejor, Daniela Aránguiz terminó chocando su camioneta Mercedes Benz contra la barrera de un strip center.

El vehículo quedó en malas condiciones y tuvo que ser trasladado con grúa, pero Aránguiz salió ilesa. La mañana de este martes, Cecilia Gutiérrez confirmó que eso fue después del alta en la clínica y que la ex bailarina perdió el control del vehículo porque miró su celular.

En tanto, la polémica estaría lejos de terminar, porque Daniela volvió a alimentar la situación, al compartir en una historia de Instagram el pantallazo de nuevos mensajes que le había enviado Jorge Valdivia, rogándole perdón.

"Me hago el duro contigo y reacciono tan mal pero con solo tu mirada yo me vuelvo loco", se puede apreciar en la captura que le escribe Valdivia.

Y añade: "Tú me vuelves loco. Tus ojos me vuelven loco. Tu cuerpo me vuelve loco. No me dejes. Sé feliz conmigo yo sé que podemos. Le pido a Dios que no me dejes".

"Mentiroso", escribió en un gran texto Aránguiz, sobre la imagen. Posteriormente, borró la historia.

Daniela Aránguiz se enfurece al convertirse en la amante de Jorge Mago Valdivia.(Foto: Instagram)

Mientras la polémica historia sigue en desarrollo, en el más reciente capítulo de la misma Daniela Aránguiz se recolectó con la otra arista de la trama y, en declaraciones a Mucho Gusto, volvió a arremeter contra Maite Orsini.

"Ese comunicado no lo hizo ella y lo debe que haber hecho alguien por el gobierno. Ella tiene mucho poder, porque incluso habla con fiscales para sacar a gente de detención y le hace desaparecer los papeles", sostuvo la ex chica Mekano.

Además, impactó al exponer que "Jorge estuvo detenido y ella lo sacó. Si ella tiene el poder de eso, también tiene el poder para que le redacten una carta".