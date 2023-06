Bryan Cranston cuenta cuatro décadas de trabajo en Hollywood. Ya se cansó. Pero no realmente por él. Ahora, el actor reveló las verdaderas razones por las que se retirará de la actuación próximamente.

El artista es conocido por su participación en series tan populares como Breaking Bad y Malcolm in the Middle. Pero también tuvo un papel en uno de los más alabados episodios de The X-Files e incluso se enfrentó a Godzilla en el cine.

Con toda esa reputación, ciertamente puede hacer lo que quiera. Y así lo hará, de acuerdo con la revelación que destapó en medio de una reciente entrevista.

¿Por qué Bryan Cranston decidió retirarse?

En diálogo con la edición británica de la revista GQ, el actor explicó su esposa Robin Dearden, tomó el rol de “más uno, ha sido la esposa de una celebridad” y tuvo que “girar y ajustar su vida en función de la mía”.

“Ella se beneficia enormemente de eso, pero estamos desequilibrados. Quiero nivelar eso. Ella se lo merece”, explicó.

El plan de vida proyectado por Cranston lo incluye a él y a Dearden viviendo en un pequeño pueblo francés. La idea es aprender un nuevo idioma y cuidar un jardín en crecimiento.

“Quiero hacer excursiones de un día. Y tener el fuego en la chimenea, beber vino con nuevos amigos y no leer guiones”, rechazando toda idea vinculada a algún aspecto laboral.

Por lo mismo, subrayó que “no voy a recibir llamadas telefónicas”. La proyección llegaría al punto de que cerraría su productora Moonshot Entertainment. Eso además de vender la mitad de la marca de tequila Dos Hombre, cuya propiedad comparte con su compañero de elenco en Breaking Bad, Aaron Paul.

Cuándo será el retiro

Para la tranquilidad de los fans, este no es un plan inmediato. Se trata de una estrategia a implementar en 3 años.

Brayn Cranston aún tiene pendientes los estrenos de Asteroid City, de Wes Anderson, que llega a mediados de junio a los cines. Además del nuevo thriller de espías de Matthew Vaughn, Argylle. También tiene en la mira un proyecto de reunión de Malcolm.