Claudia Conserva no deja de dar que hablar desde que estrenó hace tres semanas el documental Brava, sobre su lucha contra el cáncer. Ahora, confirmó que está “libre de cáncer” y se dispuso a responder críticas al trabajo audiovisual emitido por TVN.

Su reacción a los cuestionamientos fue diplomática y sin caer en actitudes bélicas con sus críticos.

Por eso, la figura de TV+ destacó que “este documental que ha generado diversas reacciones, me parece importante porque ha puesto en debate el tema de la salud en nuestro país. Del lenguaje que utilizamos para referirnos a las enfermedades”.

“Ha mostrado la realidad cruda de lo que es vivir el proceso del cáncer, el sufrimiento, el drama familiar al que uno se enfrenta. Por lo tanto, por mi lado ha sido aporte de todas maneras”, puntualizó.

Además, reforzó su postura ante las críticas con el siguiente comunicado:

Claudia Conserva esta “libre de cáncer” y reacciona a críticas a su documental.(Foto: Instagram)

Claudia Conserva libre de cáncer

En el terce y último capítulo de Brava, Conserva también le dejó saber a sus seguidores la positiva noticia, de la mano de un emotivo testimonio.

“Me aferré a la medicina y me aferré a mi disciplina, aún sabiendo que eso no garantizaba el resultado. Pero siento que había hecho todo”, explicó.

Y admitió que “como nunca, hice todo lo que tenía que hacer, con esa personalidad así tan insoportable, hice todo. Entonces ya de mí no dependía y los médicos tenían el mejor tratamiento”.

“Entonces ya más no se podía hacer. Eso era lo correcto. Confié y dije ‘ya, bueno, uno tiene a pensar que lo lógico sería que saliera bien’. En eso confié, pero podía también salir mal”.

“Me sacaron el ganglio, me sacaron un buen pedazo de pechuga, de tumor. Se fue a biopsia, pero fue todo un éxito, todo bien, el cirujano quedó contento”, celebró Claudia.

Por otro lado, estableció que “sabía que era muy importante lo que dijeran las biopsias dentro del pabellón durante la cirugía. Y cuando terminó la cirugía el doctor me dijo que había logrado sacar el tumor y que había que esperar el resultado final de la biopsia, pero al menos el patólogo dijo que ya no había cáncer“.

“Esta primera batalla ya está ganada”

Antes de cerrar, se volcó a manifestar sus sensaciones actuales ante los resultados del tratamiento.

“Cómo no voy a estar contenta, feliz, si me avisaron que la biopsia salió perfecta y que no existen rastros de cáncer” , puntualizó.

“Estoy libre de cáncer” , recalcó.

Eso para luego especificar que “no se imaginan la alegría de meditar y poder felicitar y contarle a cada uno de mis órganos que valió la pena, que todo el esfuerzo, todo lo que hicimos dio un resultado positivo y que ahora estamos libres de cáncer”.

Conserva reconoció que “es una noticia maravillosa, estoy muy contenta. Gané. Estoy feliz de estar libre de cáncer. Se acabó, ya queda lo último. Eso es muy bueno. ¡Se pasó, le gané! ¡Le gané!”.

“Fue maravilloso, emocionante. A pesar de que cuando uno habla de cáncer nunca tienes la tienes la certeza de que esto no vaya a volver en unos años. Pero por lo menos esta primera batalla ya está ganada”, remató.