Este jueves culminó la emisión de los tres episodios que integran el registro documental bautizado como Brava, que se adentra en el tratamiento y la lucha contra el cáncer de la animadora Claudia Conserva.

El material se exhibió a través de tres semanas en las pantallas de TVN, pero ahora se puede ver de manera online y con libre demanda.

El material audiovisual fue impulsado por la figura televisiva como una forma de poner “en debate el tema de la salud en nuestro país. Del lenguaje que utilizamos para referirnos a las enfermedades”.

Y de paso, “ha mostrado la realidad cruda de lo que es vivir el proceso del cáncer, el sufrimiento, el drama familiar al que uno se enfrenta. Por lo tanto, por mi lado ha sido aporte de todas maneras”.

De qué se trata Brava, de Claudia Conserva

Cada año rigurosamente, Claudia Conserva se realizaba sus chequeos de mama hasta que una sospecha se transformó en una durísima realidad, demostrando que todos estamos expuestos.

En esa instancia decretó que se prepararía para dar esa dura batalla y sin saber qué pasaría en el futuro, decidió registrar cada paso, como testimonio y aliciente para que todos tomemos conciencia sobre esta enfermedad.

Revisa los tres capítulos de Brava a continuación:

Brava, de Claudia Conserva -Capítulo 1.

Brava, de Claudia Conserva -Capítulo 2.

Brava, de Claudia Conserva -Capítulo 3.

El final feliz

Hacia el final de la producción, Claudia Conserva confirma las positivas noticias que le entregaron sus médicos. Esto al resumir sus sensaciones actuales ante los resultados del tratamiento.

“Cómo no voy a estar contenta, feliz, si me avisaron que la biopsia salió perfecta y que no existen rastros de cáncer”, puntualizó.

“Estoy libre de cáncer”, recalca la figura televisiva. “Es una noticia maravillosa, estoy muy contenta. Gané. Estoy feliz de estar libre de cáncer. Se acabó, ya queda lo último. Eso es muy bueno. ¡Se pasó, le gané! ¡Le gané!“.