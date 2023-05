Tras la revelación de su diagnóstico de cáncer, Aylén Milla recibió un inesperado mensaje de apoyo de su ex pareja, Marco Ferri.

En las transmisión en vivo por medio de Instagram, la chica reality contó que la enfermedad se la diagnosticaron a fines del año pasado y “es bastante agresivo”. Por lo mismo, ya cuenta 16 quimioterapias en el cuerpo.

“Lo digo con mucho orgullo. No me importa. Me cansé de fingir usando una peluca. Esta es la forma en la que quiero llevar mi enfermedad. Espero que a ustedes les sirva”, explicó.

Y recalcó que “no tengo pelo y no me importa, no tengo cejas y tampoco me importa”.

El mensaje de Marco Ferri para Aylén Milla

A pesar de su distanciamiento amoroso, todo apunta a que ambos culminaron el vínculo en una relativa buena onda. Pero hasta ahora no se habían visto interacciones públicas entre ellos.

Eso cambió con las emotivas palabras que Ferri le dejó en su perfil en esta particular ocasión.

“Un ejemplo para muchos en lo más importante: como tomar hasta los momentos más difíciles de la vida” , partió diciendo el hijo del ex futbolista y estrella del Inter de Milán, Ricardo Ferri.

El italiano luego añadió: “enhorabuena y feliz de que hayas compartido tu fuerza. Siempre creí en ti. Te quiero” .

Otra figura de los reality que se sumó a las palabras de apoyo fue Luis Mateucci, quien resaltó: “Siempre te banco prima! Acá estamos como siempre para lo que necesites”.

Marco Ferri y Aylén Milla se conocieron en el reality Amor a Prueba, donde partió su romance. Posteriormente, se sumaron al elenco de ¿Volverías con tu ex?. En el extranjero también fueron parte de Gran Hermano Vip, pero tras este título decidieron ponerle fin a su relación y separar sus caminos.