Un puñado de nuevas creaciones debutan esta semana en la música urbana. Múltiples sencillos y EP, siguen dando vida al género del momento.

Artistas de envergadura como Karol G y Young Miko han sorprendido con novedades. Mientras que también surgen otras figuras emergentes en la escena, que también dejan lo suyo.

Canciones originales, remix, colaboraciones, de todo tipo de material figura entre los debuts de la semana.

¿Qué música urbana debuta esta semana?

Karol G – Watati

Tal como se había anunciado, Karol G será parte de la banda sonora de la muy esperada película Barbie, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling. Watati es la composición que sonará en la entrega hollywoodense.

Young Miko feat. Jowell y Randy – ID

Young Miko comparte su nuevo single ID, una colaboración con las leyendas del reggaetón Jowell y Randy. El tema consolida el status de Young Miko como una de las nuevas fuerzas en la escena del trap puertorriqueño.

De La Ghetto y Quevedo – My love

La canción, compuesta por De La Ghetto, Quevedo y Yanzee, ha sido producida por Hydra y IOF, dos productores que han dejado su sello único en el tema.

LIT Killah feat. Duki, Emilia, Tiago, FMK, Rusher King, Maria Becerra y Big One – Los Del Espacio

LIT Killah estrena su esperado nuevo sencillo: “Los Del Espacio”. Esta colaboración reúne a algunos de los artistas más destacados de la nueva ola musical argentina: Duki, Emilia, Tiago, FMK, Rusher King, Maria Becerra y Big One.

Adione feat. Denise Rosenthal – Mujeres

De las batallas del freestyle a cantante y compositor, ADIONE se presenta en la escena de la música. El rapero chileno ofrece un nuevo sencillo bajo el nombre de Mujeres, en el que está acompañado por Denise Rosenthal.

Sky Rompiendo feat. Feid y Myke Towers – El Cielo

Sky Rompiendo, uno de los productores y compositores más destacados de la industria, presenta su nueva canción titulada El Cielo. Es una colaboración con Feid y Myke Towers.

Martinwhite – Hello Kitty

Sobre la creación de la canción, Martinwhite cuenta: “Estaba con mi equipo en un día de estudio, en lo que llamamos un campamento musical. Habíamos estado trabajando en muchas canciones, pero ninguna nos convencía del todo. De repente, llega el Swift con una pista y me dice: ‘Haz un freestyle, porque esta es tu nota’. Comienzo a improvisar y, de repente, me imagino a una chiquilla vestida completamente de rosado. ¡Incluso su lencería! Era como una muñeca Hello Kitty, mi propia muñeca”.

Ithan NY feat. DJ Rocka – Nalgotas

Las promesas del género urbano, Ithan NY y DJ Rocka, están haciendo de las suyas con Nalgotas, poderoso junte que ya está disponible en las plataformas de música digital.