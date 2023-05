El complejo panorama que enfrenta Aylén Milla: Ex chica reality lucha con dura enfermedad

Desde hace un tiempo, Aylén Milla ha generado especulaciones en torno a la enfermedad que está combatiendo, debido a las fotos que ha ido compartiendo con sus seguidores, donde se ha evidenciado un estado de ánimo cabisbajo, utilizando extensiones y pañuelos para cubrirse la cabeza. Por eso muchos están preguntándose ¿Qué le pasó a Aylén Milla?

“Cuídate de tu enfermedad”, le dijo una de las usuarias que llegó hasta su cuenta. Entonces, los rumores se detonaron.

Pero ahora, la mismísima Aylén salió al paso de las especulaciones y explicó que está ante un complejo panorama, pero que está luchando. Eso, al mismo tiempo que confesó que aún no está preparada para indicar específicamente cuál es la enfermedad que la afecta.

Qué le pasó a Aylén Milla

“Estoy pasando por un momento difícil, el cual todavía no estoy preparada para comunicar. Agradezco la preocupación, el respeto”, respondió este lunes, cuando se plegó con una transmisión en vivo a la que la invitó la reconocida figura televisiva Angélica Castro, a través de Instagram.

Fue en ese momento en que la ex Volverías con Tu Ex? Se dispuso a hacer una amplia reflexión en torno al significado de la experiencias que está viviendo.

Con ello sostuvo que “podría esconderme y desaparecer del mundo, pero no lo hago, porque tengo que seguir trabajando (…) Creo que estoy sacando fortaleza, y esto puede servirle a otras personas que atraviesan algo similar, pueden ser muchas enfermedades, perder un ser querido o haber terminado con una pareja”.

“El mensaje que quiero transmitir, es esa fuerza, y que a pesar de que estemos pasando un momento duro, la vida sigue adelante, y hay que ponerle el pecho a las balas”, postuló de paso.

Aún así, no se ha visto superada por el desafío que le preparó la vida, ya que admite que “no me vuelvo loca con la enfermedad o con lo que me está pasando, estoy enfocada en los proyectos que vendrán cuando todo esto pase (…) visualizar que uno va a estar bien”.

“El día de mañana todo va a estar mejor. No podemos pretender depender todo el tiempo de los demás (…) Lo único que está bajo mi poder, es el presente”, remató Aylén.