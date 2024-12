Fue un sábado lleno de emociones para los hinchas de Universidad de Chile que despidieron en masa la partida del ex presidente de la CORFUCH, René Orozco Sepúlveda.

Fue tan importante y trascendente el paso del médico por el fútbol chileno, que no sólo los azules se sintieron golpeados ante su partida, incluso desde la vereda rival hubo respeto, primero con una publicación de Colo Colo en redes sociales, luego, un ex presidente albo se hizo presente en el funeral.

Peter Dragicevic, no tuvo dudas de acercarse a la iglesia para expresar su respeto a la memoria de Orozco.

“Bueno, después de conocer la noticia, la verdad es que lo que me embargó fue dolor. Uno cree que este tipo de personas no se van a ir nunca, y que siempre los vamos a tener como un referente. Pero bueno, son mortales, y esto se acaba. Solo queda atesorar lo bueno y lo bien que él lo hizo como dirigente”, indicó.

El ex mandamás de los albos recordó que “a mí me tocó ser rival de él, tuvimos grandes equipos. Universidad de Chile tuvo una época muy dorada con él, de triunfo. Y él, creo yo, me dejó una enseñanza en la parte humana”.

Dentro de los méritos que recordó Dragicevic sobre su eterno rival, hizo hincapié en que “él se volcó mucho al trabajo social, a la reinserción de las barras, a un montón de cosas que fueron un esfuerzo notable, y que de alguna forma me instó también a mí a seguir ese camino”.

El ex presidente de Colo Colo Peter Dragicevic se hizo presente en el funeral de René Orozco (Redgol)

La confesión de Peter Dragicevic sobre René Orozco

“Yo copié varias de las cosas que René quiso imponer, porque me parecieron muy buenas, muy sanas, muy humanas, muy cristianas. En ese aspecto René nos dio una cátedra”, cerró.