El ex portero nacional, Johnny Herrera ya colgó los guantes desde hace un buen tiempo y hoy en día se luce en las comunicaciones siendo uno de lo importantes rostros de televisión en el canal TNT Sports.

En los últimos días, el ‘Samurái’ conversó en exclusiva con LUN y se refirió a lo que ha sido la serie de denuncias que ha recibido por parte del Consejo Nacional de Televisión de Chile, más conocido como CNTV, en la que la mayoría de estas acusaciones se dieron después de la polémica salida nocturna en Colo Colo.

Dentro de lo que fueron sus comentarios, el ex portero en su momento hizo una comparativa de un jugador de Colo Colo con el comediante Bastián Paz, en la que dejó en claro que esto no fue en un tono de burla, explicando la situación.

“La gente critica, pero jamás en mi vida me burlaría de alguien así. Todo lo contrario, hasta el propio Bastián sabe que soy su admirador. Tengo no sé cuántas reproducciones de su rutina en el Festival de Viña”.

“Me estaba riendo del meme o historia que salió cuando estaban con Carabineros. Aparece Vidal dando explicaciones y de fondo unos chistes de Bastián Paz”, declara.

Terminando de zanjar lo que es esa polémica, el ídolo azul deja en manifiesto de que sus comentarios respecto a dicha situación no fueron con todo de burla al comediante chileno.

“Netamente me río del contexto de todo. Él sabe que lo idolatro, de hecho, es muy amigo del Nico Maturana. Y luego, cuando termina esa parte, dicen en el video que Leonardo Gil se cae sobre las botellas y hay penal para Colo Colo. Obviamente me iba a reír”, remarca.

Herrera participando en el programa de TNT Sports | Foto: Captura

Herrera y su relación laboral con Arrieta

Finalmente, Herrera habló de lo que es la ‘rivalidad’ que existe dentro del programa ‘Todos Somos Técnicos’ con el periodista Daniel Arrieta, con quien ha tenido más de un ‘encontrón’, pero que no pasa a mayores, debido a que es parte de la línea del programa.

“Fue netamente a partir de la disputa que siempre tenemos. Siempre ha sido parte del show, no somos tan graves como canal. Antes teníamos una disputa, de broma, por la Vero Bianchi hasta que ella se casó”.

“Hasta en mi casa me retaron por lo mismo, pero estaba claro que era parte del show. Y luego la rivalidad siguió porque él defiende a Colo Colo y yo a la U. Por eso le tiro mala onda, pero es sólo eso. Es parte del programa, afuera nos llevamos súper bien”, remarca.

Finalmente, Herrera le pone punto final a lo que es su bullada participación en la televisión, indicando de que su forma de ser o de expresarse en estos medios no va a cambiar por cualquier tipo de acusación, siempre velando por el respeto de los demás.

“Tengo que seguir siendo el mismo de siempre. No podría cambiar porque un par de personas graves me tratan de acusar de algo que no es. A Arrieta lo voy a seguir molestando: él va a seguir cubriendo a Colo Colo y las tallas siempre van a estar. El programa es con harto doble sentido, pero sin pasarse de listo, no más. Si cambiara, ya no sería yo”, finalizó.