Universidad de Chile sigue buscando a su nuevo goleador para la temporada 2025. El cuadro azul necesita un delantero de categoría para sus próximos desafíos y por ello ya entabló negociaciones con un argentino.

Así lo aseguró el periodista Matías Larraín de Radio Cooperativa. A través de su X (antiguo Twitter), entregó mayores detalles del atacante que ya habría sido contactado por los azules. ¿Quién es? Rodrigo Contreras.

“Universidad de Chile y el entorno de Rodrigo Contreras iniciaron conversaciones formales para sumarlo como incorporación de cara a la temporada 2025”, comenzó señalando.

En dicha línea, el mencionado comunicador descartó que los azules tengan competencia en este posible fichaje y agregó: “La U es el único equipo en Chile interesado en sus servicios por su costo salarial”.

Cabe destacar que el jugador pertenece a Deportes Antofagasta. Durante la última temporada representó a Everton de Viña del Mar, pero este último club no ejerció la cláusula de compra de su pase.

Con ello, corre con ventaja para reforzar al cuadro azul en 2025. ¿Quién más está en la lista? El nombre de Octavio Rivero sonó con fuerza, pero todo quedó en incertidumbre por la postura de Barcelona: no lo dejará partir libre.

Rodrigo Contreras interesa en Universidad de Chile. Ya habrían contactos del cuadro azul con su entorno.

La temporada del delantero pretendido por Universidad de Chile

¿Cómo le fue a Rodrigo Contreras en 2024? El argentino jugó 29 compromisos en Everton y anotó en 17 ocasiones. Luchó palmo palmo por ser el goleador del fútbol chileno contra Fernando Zampedri.

Cabe destacar que en el pasado, el propio Tucu Contreras destacó que le gustaría jugar en Universidad de Chile. La razón emocionó a los azules: quedó fascinado con su hinchada.

“Siempre por ahí me ha gustado mucho la U. Cuando lo enfrenté me acuerdo que íbamos ganando 4-0 y en ese partido me tocó hacer 2 goles y la gente cantaba todo el partido”, expresó a AS Chile en aquella ocasión.