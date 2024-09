Un domingo feliz es el que vivieron los hinchas de Universidad de Chile en el Estadio Nacional tras la agónica victoria ante Palestino, gracias a la solitaria anotación del atacante Leandro Fernández.

No obstante, no todo es color de rosas para el técnico argentino Gustavo Álvarez, puesto que el ariete Maximiliano Guerrero fue amonestado por el árbitro Héctor Jona y llegó a la quinta tarjeta amarilla en el Campeonato Nacional, por lo que no podrá a estar disponible para el duelo ante Huachipato.

Pese a eso, el adiestrador estaría pensando en dos nombres para que tomen la vacante que dejará el atacante de 24 años. ¿Quiénes son? Ignacio “Nacho Vásquez, que llegaría al martes próximo según BOLAVIP, y Matías “Tucu” Sepúlveda.

José Pepe Ormazábal elige a Ignacio Vásquez por sobre Matías Sepúlveda: ¿El motivo?

José Pepe Ormazábal, relator de Radio Agricultura, dialogó con BOLAVIP CHILE y entregó contundentes argumento para elegir al sustituto del ex Deportes La Serena.

“Me gusta Nacho Vásquez porque es un jugador más de ataque que Matías Sepúlveda y porque hay que darle la oportunidad. Creo que cuando ha jugado ha tenido buenas actuaciones, además es canterano y siente más la camiseta. Voy por Vásquez más que Sepúlveda”

Vásque ya se recuperó de una lesión que sufrió en el partido de Copa Chile ante Everton | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

“El nivel que tiene la U es muy superior a Huachipato y Gustavo Álvarez conoce el paño de Huachipato y eso es una ventaja”, concluyó.

¿Cuándo es el partido de la U ante Huachipato?

El próximo partido de Universidad de Chile será el martes 24 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional, frente a Huachipato. El duelo, corresponde a la fecha 25 del Campeonato Nacional.