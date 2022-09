Universidad Católica está en la recta final de la temporada 2022 y fue de las más irregulares deurante los últimos años. Luego de obtener varios títulos en ellos, hoy está lejos del protagonisno de ir a luchar por uno más y está buscando un cupo para copas internacionales.

Además, también sufrió con las malas contrataciones a inicios de año y de la salida de Cristián Paulucci. Eso sí, llegaron nuevos nombres para el segundo semestre y también el retorno de Ariel Holan, quien poco a poco le fue entregando su identidad al plantel.

También vivió las salidas de algunos futbolistas en el pasado mercado de verano e invierno, ventas y préstamos fueron tónica en San Carlos de Apoquindo. Entre los préstamos están Alexander Aravena y Bruno Barticciotto, quiénes en sus equipos como son Ñublense y Palestino, respectivamente, han logrado destacar.

Durante este jueves en conferencia de prensa, Holan fue consultado por el presente de ambos y si le gustaría contar con ellos para la temporada 2023 en el equipo.

“Creo que los dos debutaron conmigo en el proceso anterior. Son chicos que humanamente les tengo muchísimo cariño, muchísima estima personal y deportivamente los valoro mucho como delanteros", comenzó explicando el DT.

“Tienen un gran futuro los dos, con características totalmente diferentes y por supuesto que al entrenador le gusta tener futbolistas de esta jerarquía y con esta proyección, pero claramente eso no depende solamente de mí, sino que hay decisiones institucionales y personales de los futbolistas, pero claramente me gustaría contar con ellos, lógicamente", añadió.

El 'Monito' está en Ñublense y donde es una de las figuras | Foto: Agencia UNO

En aquello, es que reconoció que habló con Bruno Barticciotto previo a su partida al cuadro árabe, no así con Aravena, quien se fue a inicios de 2022 al conjunto chillanejo.

"Con Bruno lo hablé personalmente antes que se fuera y con Alexander cuando llegué él ya no estaba, pero también hay que respetar las decisiones personales de los futbolistas porque ellos también tienen una mirada de su carrera, la gente que los asesora, sus representantes y sus padres", explicó.

"Uno tiene que entender que el futbolista de hoy tiene muchas alternativas, ustedes fíjense como son las comunicaciones, no como hace 20 años atrás. Esta conferencia la están viendo en cualquier parte del mundo, la ven al otro día o a los 10 minutos como nosotros hacemos cualquier tipo de información en cualquier área", añadió.

El delantero vivió un resurgir en Palestino | Foto: Agencia UNO

Por último, Holan fue claro en decir que hay varios otros factores para que se den las cosas.

"Es un mundo distinto y los chicos también tienen que velar por su interés y su carrera. Son muchas cuestiones que las decisiones no dependan de una sola parte, no solo de un entrenador, futbolista o institución, sino de una ingeniería que no es sencilla malgamar para que se pueda lograr el deseo de un entrenador", cerró.