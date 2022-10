Ariel Holan habló este jueves en conferencia de prensa desde San Carlos de Apoquindo y una de las preguntas fue apuntada hacia la proyección del año 2023 dentro de los rumores de su continuidad en Universidad Católíca para la próxima temporada tras las declaraciones de la semana pasada.

"Tal vez por ahí me expresé mal la semana pasada o no fui claro, entonces podría ser ambigua la interpretación de lo que dije. Vuelvo a decir, nosotros con Juan (Tagle) y con Tati (Buljubasich) tenemos diálogo permanente, no es que si imaginen una reunión rodeados de computadoras como si fuera la NASA y tratando de armar una cosa indestructible", explicó el DT.

"Es una conversación entre presidente, algún otro director, Tati, yo, algún miembro del cuerpo técnico y así vamos trabajando. Lo que quise decir es que nosotros esta situación la tenemos que revertir, un proyecto que debe tener distintas aristas y de esas aristas es de las que uno habla: refuerzo del plantel, insfraestructura, dónde vamos a jugar el año que viene", agregó.

Además, afirmó que "esas son conversaciones permanentes, porque tampoco es que uno está 24 horas pensando en el partido siguiente, porque no es así. Hay que tener tiempo para todo, nosotros estamos acá como mínimo seis horas en el club prestando atención a nuestro equipo y después el día continúa y seguimos haciendo cosas, nos reunimos fuera de esos horarios y vamos hablando".

Por otro lado, el técnico argentino sostuvo. "Para mí es muy importante en cómo vamos a conformar el plantel, qué mercado podemos hacer y en función de eso también qué juveniles estarán en el plantel y quiénes de ellos harán la pretemporada. De ese mercado que haremos, quienes pueden ser del fútbol local o ser chilenos o usar los cupos. La infraestructura es otro tema".

El DT cruzado proyecta el 2023 con la UC | Foto: Agencia UNO

En esa línea, el trasandino afirmó que su prioridad es la UC. "Dentro de esos ítems, estas conversaciones con Juan (Tagle) y Tati (Buljubasich) son permanentes y cuando hablo de proyecto es hacer el máximo esfuerzo que podamos. También digo que toda mi energía está puesta acá, que mi prioridad es Católica. Puedo ser mejor o peor entrenador, pero si hay algo que no he hecho es decir una cosa que no pienso".

"Esto es lo que siento y pienso, pero también dije 'bueno, deben haber condiciones', porque los entrenadores somos pedigueños y el entrenador dentro de eso debe ser sensato. Por eso también dije lo de Messi y Ronaldo, para ser peyorativo con nadie, sino también decir con uno mismo", añadió.

"Si uno está diciendo que la prioridad es Católica, no puede salir y decir 'pedir lo que no le pueden dar' porque para eso dicen 'mira, la verdad que no te quieres quedar. Toma tus cosas y andate, porque la gente no se manosea'. Mucho menos a este club, donde quiero muchísimo a toda la gente que está en él, no solamente a mis jugadores, sino que a mis directivos y a mi cuerpo técnico", concluyó con respecto a ese tema.

Finalmente, cerró con que para él es importante las posturas que se tomarán en el club de aquí en adelante.

"Ahora, tenemos que tomar decisiones y aquellas afectan intereses, esto se sabe y es típico en cualquier organización. El asunto va por ahí y se lo voy a decir todos las veces, porque es una línea de conducta con el club", cerró.