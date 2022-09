Universidad Católica tuvo una gran presentación este sábado ante Deportes La Serena y continúa en una buena racha en el Campeonato Nacional 2022, ya son cinco los partidos sin perder y se acerca a la clasificación para Copa Sudamericana.

Los Cruzados vienen de no recibir goles en sus dos últimos partidos por el torneo, contando este contra los granates y contra la Universidad de Chile en la pasada fecha.

No obstante, el buen momento también se transmite hacia algunas figuras y una de ellas es Clemente Montes. El delantero fue titular frente a los serenenses y marcó otra vez, tal como lo hizo con la U, pero esa vez entrando desde el banco.

En conversación con TNT Sports tras el cotejo, se le recordó de aquel gol que también el convirtió a La Serena el año pasado con un gran salto. "Me tocó de nuevo hacer un gol y de cabeza también, así que está bueno venir acá", dijo Montes.

El delantero marcó otra vez con la camiseta de la UC | Foto: Agencia UNO

En cuanto a su retorno tras superar una rebelde lesión, el formado en la UC sostuvo que no fue una decisión fácil entrar al quirófano, pero que luego de aquello apuntó a la recuperación y trabajar para mejorar en su juego.

"Me tocó estar un buen tiempo tratando de recuperar tras sin operarme y me costó tomar la decisión de operarme. Ahí me enfoqué mucho en la recuperación y en mejorar cosas que me cuestan un poco más como es el juego y se ve un poco reflejado en lo estamos hoy para seguir creciendo".

Finalmente, afirmó que aún le queda por trabajar detalles, pero que eso se lo va a ir dando cada entrenamiento.

"Sí, y me falta todavía, porque a veces se me escapa la moto y choco, pero hay que seguir trabajando y en eso estamos, así que cada día vamos mejorando", cerró.