Crack de Universidad Católica no se la puede creer luego de sus dos goles en la Selección Chilena: “Feliz de aprender de los bicampeones de América"

Alexander Aravena está pasando uno de sus mejores momentos en su corta carrera. El delantero de Universidad Católica ha convertido cinco anotaciones en el presente Campeonato Nacional, goles que le sirvieron para estar en la nómina dada por Eduardo Berizzo para el compromiso entre la Selección Chilena y la Selección de Paraguay.

Este jueves, el "Monito" estuvo presente en el amistoso de la Roja ante la Proyección de Magallanes, a tan solo días del duelo ante los guaraníes, y el ariete fue una de las grandes figuras en el triunfo por 8 a 1 al convertir dos de los tantos nacionales.

Aravena es el segundo goleador de la UC por detrás de Fernando Zampedri | Foto: Agencia Uno

A la salida de Juan Pinto Durán, el futbolista de 20 años atendió a los diversos medios de comunicacion y se mostró feliz por esta nueva experiencia en el Equipo de Todos.

“Todo bien. Estuvieron buenos los goles, ojalá sigan. En uno me pasé al arquero. Me he sentido contento, feliz de estar acá y aprender de los bicampeones de América“, aseveró.

“Busco aprender de todos acá, estoy contento de estar con ellos. Tengo que ir paso a paso, ya sea si me toca jugar o en la banca. Tengo que estar preparado”, concluyó el oriundo de Huechuraba.

El partido entre la Roja y la Albirroja se disputará este lunes 27 de marzo a las 21:30 horas en el Estadio Monumental, donde Aravena espera sumar sus primeros minutos en la selección adulta.