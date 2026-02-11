Colo Colo vive días decisivos en el mercado de fichajes. Con el cierre del libro de pases cada vez más cerca, en Macul trabajan a contrarreloj para asegurar un último refuerzo que potencie el plantel de cara al segundo semestre. La prioridad es clara en el Monumental: incorporar un atacante extremo que cubra la inminente salida a préstamo de Cristián Zavala y la ya concretada venta de Lucas Cepeda.

La dirigencia de Blanco y Negro y el área deportiva encabezada por Daniel Morón buscan un jugador que entregue desequilibrio por las bandas, velocidad y capacidad de uno contra uno. En los últimos días han sonado varios nombres, entre ellos Víctor Dávila, Mateo Sanabria y el argentino Thiago Nuss, alternativas que se mantienen en evaluación mientras el tiempo corre.

Alexander Aravena descartó fichar por Colo Colo (Photosport).

En ese escenario apareció también el nombre de Alexander Aravena, hoy en el extranjero y con pasado en Universidad Católica. Sin embargo, la opción prácticamente quedó descartada. Según informó Radio ADN, “la postura de Aravena es clara: no quiere retornar al fútbol chileno y tampoco le atrae la idea de vestir la camiseta del ‘Cacique'”.

La otra opción que surgió en las últimas horas fue la de Jordy Thompson. Según el citado medio, el atacante ve con buenos ojos un eventual retorno a Colo Colo, aunque su regreso al Monumental no sería inmediato.

Pese al interés del jugador, la dirigencia de Blanco y Negro aún no ha iniciado gestiones, y debido a su contrato vigente y buena valoración en el Orenburg de Rusia, el delantero proyecta que su vuelta al fútbol chileno recién podría concretarse en 2027, una vez finalizado su vínculo en Europa.

En síntesis…