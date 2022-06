Universidad Católica quiere seguir levantando el nivel futbolístico en el Campeonato Nacional. Para eso se concretó la vuelta de Ariel Holan al mando técnico, en la cual han conseguido dos triunfos en cinco partidos que ha enfrentando desde su llegada a la institución.

No obstante, al interior del equipo rápidamente notaron una diferencia en el esquema técnico en la que Cristián Cuevas durante la conferencia de prensa destacó el arribo del entrenador, quien señaló que el técnico quiere volver a tener un equipo protagonista en el fútbol chileno.

“Desde que llegó el profe, fue bastante claro, él quería que el equipo fuera protagonista todo el partido, ofensivo y con bastante posesión del balón. Se vio reflejado en los partidos que le tocó dirigir. Sumamos bastantes puntos”, fueron las palabras del defensor al respecto.

No fue lo único que habló producto de que también destacó la vuelta que tendrá el fútbol chileno. “La Copa Chile hay que tomarla con bastante seriedad, te da un cupo para una copa internacional, vamos a hacer lo posible de llegar lo más lejos siempre dando buenas actuaciones. La Sudamericana lo mismo, nos tocó un rival bastante duro, pero tengo confianza en mí y mis compañeros que podemos hacer un gran papel”.

Además, el futbolista agregó que “Empecé a jugar un poco más atrás con el profe Paulucci. Después se fue dando que comencé a jugar un poco más arriba. No venía jugando en esa posición, pero años atrás lo había hecho”.

En esta misma línea, contempló que “Estoy feliz, me acomoda cualquier posición mientras esté haciendo toda la banda, me siento cómodo. Ariel Holan nos pide que seamos profundos y que encaremos bastante. Me siento a gusto en la posición que me ha tocado jugar”.

Finalmente, el futbolista sentenció que “Me costó un poco al principio. De a poco comencé a sumar minutos y jugar un poco más, ya después comencé a jugar partidos de titular. Me siento bien y estoy muy contento”.

“Hice una primera rueda bastante buena, pero se que puedo dar mucho más, ese es el objetivo para la segunda rueda. Seguir en el camino que voy, siempre tratar de mejorar, porque sé que lo puedo hacer. Esperemos conseguir cosas importantes en este segundo semestre”.