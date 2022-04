Universidad Católica enfrenta este fin de semana a Deportes La Serena por la novena fecha del Campeonato Nacional 2022 y Cristián Paulucci en la antesala atendió a los medios este viernes en conferencia de prensa.

El entrenador argentino fue consultado por la condición médica en la que se encuentran tres jugadores de La Franja y si estarán disponibles para el choque ante los granates en San Carlos de Apoquindo.

Existen dos jugadores por los cuales preguntan los hinchas y son Clemente Montes y Fabián Orellana, este último que no ha sumado minutos en el torneo local y solo lo hizo en la Supercopa ante Colo Colo. Sin embargo, estos jugadores presentaron complicaciones y no viajaron a argentina a mitad de semana para jugar con Talleres.

El caso de Montes fue porque resultó positivo de Covid-19 y en relación al ex seleccionado chileno por una contractura en los isquiotibiales. Aunque Paulucci confirmó que Orellana está disponible, Montes aún no tiene el alta médica. Además, afirmó que Germán Lanaro también se suma como opción ante los papayeros.

"Fabián Orellana sí va a estar disponible, Clemente Montes no lo estará. Montes no tiene el alta. Germán (Lanaro) está en condiciones de ser de la partida, está bien. Fue una decisión mía que no juegue en Copa (Libertadores) el otro día, pero está bien", dijo el técnico.

La UC buscará su segundo triunfo en fila en el torneo nacional ante Deportes La Serena y así no perder terreno en la parte alta de la tabla de posiciones, donde está a cinco puntos del líder que es Colo Colo.