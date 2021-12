Se acabó el Campeonato Nacional 2021 y los diversos equipos del fútbol chileno comienzan a realizar un análisis de su desempeño, además empiezan a buscar jugadores de cara a la temporada 2022, donde algunos equipos tendrán que afrontar dos torneos: Copa Libertadores y Campeonato Nacional.

Tal es el caso de Universidad Católica, la cual se coronó como tetracampeona y cerca de 10 jugadores finalizan contrato este 31 de de diciembre, pero desde la dirigencia cruzada ya comienzan a dilucidar quienes se irán y quienes permanecerán en el club.

El gestor del tetracampeonato, Cristián Paulucci, conversó con ESPN y recalcó la labor individual de gran parte de su plantel.

"Marcelino es un Fórmula 1, un tractor. Pipe Gutiérrez es un exquisito, no sé cuántos hay que recuperan la pelota como él. Se recuperó un líder como Aued, a un Juan Leiva que compite con un tractor como Marcelino. Tenemos un plantel impresionante, teníamos que aprovechar lo mejor de cada uno", aseveró el argentino.

Además, tuvo palabras de elogio para Diego Buonanotte, el cual finaliza contrato en diciembre y durante estos días recibió la nacionalidad chilena. "Habíamos declarado que íbamos a jugar con un 4-3-3 y no le podía mentir. Él estaba contento, un profesional increíble, es ídolo del club, no me hizo ningún problema", agregó Paulucci.

Para finalizar, recalcó que el balompié "no es una cuestión de edad, es de rendimiento" y sentenció que "a mi me gustaría que se queden todos o la mayoría, pero la institución tiene que sentarse a renovar con ellos y sus representantes. Desde lo futbolístico, estoy encantado con el grupo que tengo", cerró.