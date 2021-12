Los hinchas de la Universidad Católica están contentos con la continuidad de Cristian Paulucci en la banca para la próxima temporada. Y es que el trasandino logró cambiar el estado ánimo de sus jugadores tras la salida de Gustavo Poyet, y pudo levantar finalmente el trofeo del Campeonato Nacional, luego de 13 victorias en 14 partidos dirigidos en total.

Pero, Paulucci al borde del terreno de juego no pasa para nada desapercibido. Fue por eso que los mismos hinchas cruzados le pusieron el apodo de Pelao Termo y es este temperamento que lo ha llevado tener discusiones con los jugadores rivales y diversos entrenadores.

El DT de los Cruzados conversó con Deportes en Agricultura y contó cómo se dio cuenta de lo que significaba el sobrenombre y recalcó que le gusta que le digan así.

"No, no, no me molesta ¿Les digo la verdad? Yo las primeras veces cuando estaba con Gustavo Quinteros hice un par de pavadas en la banca y cuando salía en la televisión, me ponían eso. Yo me preguntaba: ¿Qué querrá decir, será una mala palabra? No entendía porque para mí el termo es lo del mate y encima tomo todo el día mate", aseguró el trasandino de 48 años.

"Después le pregunté a mis amigos chilenos y me dijeron que era por calentón, que era de pocas pulgas y ahí lo pude interpretar", agregó.

"Me gusta, me gusta. Nosotros los ex futbolistas somos de poner muchos apodos y nos vivimos riendo de nuestros compañeros, así que hay que bancársela. A mi me gusta porque yo también hago eso, sería un hipócrita que me enoje y me gusta que la gente bromee y haga memes sobre eso", concluyó.