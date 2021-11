Universidad Católica obtuvo la Supercopa ante Ñublense este jueves en Concepción. Los cruzados lograron su tercer título en fila y el cuarto de su historia. Sin embargo, tuvieron que sufrir más de la cuenta ante un elenco chillanejo que complicó al elenco precordillerano, tal así que se definieron todo en los penales.

Allí, la UC logró imponerse por 7-6, con una figura destacada como fue Sebastián Pérez. El portero contuvo dos penales y que ayudaron a que los franjeados se quedaran con el trofeo.

Diego Valencia fue el encargado del penal decisivo y en conversación con la transmisión de TNT Sports tras el partido destacó que no era fue una ejecución fácil, pero que gracias a Pérez pudo estar más tranquilo. "Era un penal difícil, menos mal Seba (Pérez) atajó y me dio la chance. Me quitó la presión. Estaba seguro donde iba a patear", comenzó diciendo.

Por otro lado, fue claro con respecto a lo que viene en el Campeonato Nacional. Allí están punteros junto a Colo Colo con 62 unidades y en que quedan dos fechas para obtener un histórico tetracampeonato. "Dependemos de nosotros y si hacemos la tarea, tenemos más chances. Son dos finales y las vamos a jugar como tal", cerró.

Ahora, La Franja deberá enfocarse precisamente en el torneo. Su próximo desafío será el próximo domingo 28 de noviembre ante Huachipato. El duelo está programado para las 18:00 horas en el Estadio San Carlos de Apoquindo.