Fabián Cerda fue una de las fuguras destacadas en el duelo entre Curicó Unido y Colo Colo. El portero tuvo un tapada importante a Pablo Solari casi al final del encuentro y que mantuvo el marcador 0-0, resultado que sería definitivo y que tuvo consecuencias en la parte alta de la tabla de posiciones.

Los albos quedaron en el liderato junto a Universidad Católica con 62 unidades y a los curicanos, un punto que no les sirve de mucho pensando en la parte baja del torneo. Los dirigidos por Damián Muñoz llegaron a los 35 puntos.

Sin embargo, en entrevista con AS Chile, el guardameta fue consultado por su pasado cruzado y si era especial este partido con el Cacique.

"Más allá de jugar un partido aparte o no, por mi cabeza pasaron muchas cosas. Siempre soñé pelear un título con Católica jugando, pero no se me dio la posibilidad. Sin embargo, el partido de ayer me generó eso, que yo a la vez estaba jugando la opción de mantenerme arriba con Católica", comenzó diciendo.

"Obviamente lo más importante era defender a Curicó, que es el club que me da de comer, pero no niego que sentí que estaba defendiendo a dos clubes. Tenía en mente eso", cerró.