Fernando Meneses no confía en las mufas y recuerda el título perdido ante la U el 2011: "El 2010 también hubo cotillón y salimos campeones igual"

Universidad Católica ha tenido una época llena de títulos, la cual puede ser nuevamente coronada esta tarde cuando enfrenten a Everton en el Estadio Sausalito. El conjunto dirigido por Cristián Paulucci podría levantar ante los Ruleteros su primer tetracampeonato de la historia, solo si logran un empate o una victoria en Viña del Mar.

Pero no todo ha sido alegrías en la historia de la UC, y es que el Torneo de Apertura de 2011 caló hondo en varios hinchas Cruzados y en los mismos jugadores. El cuadro precordillerano ganó 2-0 en la ida por la final ante Universidad de Chile, y fue en el compromiso de vuelta que los jugadores llegaron Estadio Nacional desatando una verdadera fiesta, la cual incluía cotillón, pero finalmente cayeron por 4-1

El ex volante de la UC Fernando Meneses, recordó cómo se originó la idea de llegar con cotillón al partido de vuelta ante la U. "Siempre quedamos con un equipo que festeja antes, pero eso no fue tan así. En el 2010 y el 2011 fue idea de (Jorge) Fleitas -expreparador físico-, pero no con la intención de festejar antes, sino que lo hacía como motivación, para botar ansiedad, para desconectarnos", aseguró Meneses.

Pero, desde la dirigencia cruzada parecen haber aprendido la lección. "Todos se acuerdan de ese cotillón del 2011 ante la U, pero en el 2010 también hubo cotillón y salimos campeones igual", remarcó el actual jugador del Rodelindo Román.

"El del 2010 fue parecido a este torneo, le fuimos descontando puntos a Colo Colo. Esa vez fueron siete y ahora cinco, y salimos campeones ganándole a Everton 5-0 en la última fecha. Ahora la ventaja la tiene la Católica para ser campeón", sentenció.

El partido entre la UC y los Ruleteros está pactado para este sábado 4 de diciembre a las 18:00 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.