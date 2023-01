Histórico de Universidad Católica le cierra la puerta a Diego Buonanotte: "Ya pasó su época, no está para competir a gran nivel"

Universidad Católica continúa en la búsqueda de, al menos, dos volantes para así dar por cerrado su plantel en esta temporada 2023. Sin embargo, algunos hinchas se pudieron llegar a ilusionar con un regreso de alguien que supo darles alegrías en la precordillera.

Se trata de Diego Buonanotte, quien dejó Sporting Cristal de Perú tras arribar a mediados del 2022 justamente desde la UC. El 'Enano' partió al elenco cervecero para sumar más minutos luego que en la escuadra universitaria no los venía obteniendo en los últimos años. No obstante, el argentino-chileno podría retornar a nuestro país y sería a otro equipo de Primera División.

Con respecto al formado en River Plate, Miguel Ángel Neira conversó con Bolavip Chile y se le consultó sobre un futuro retorno del volante al elenco estudiantil, a lo que le cerró de lleno las puertas.

"No, si ya pasó la época de Buonanotte. La Católica tiene que pensar en gente joven para ese puesto, no en Buonanotte. En Perú quedó claro que ya no está para estar compitiendo a gran nivel", comenzó diciendo el histórizo jugador de La Franja.

El volante dejó Sporting Cristal tras llegar a mediados del 2022 | Foto: Agencia UNO

Finalmente, Neira afirmó que si Universidad Católica no logra traer un jugador para la zona de volantes, que acuda a sus divisiones inferiores.

"Por último, si no puede contratar un volante de afuera con prestigio o curriculum, pensar en un cabro chico de las cadetes que lo hagan jugar en esa posición, pero Buonanotte ya no. Es un ciclo que ya pasó", cerró.