Siguen las negociaciones con Diego Buonanotte sobre su futuro en la Universidad Católica. El jugador no estaría para nada conforme con lo ofrecido económicamente por Cruzados y su continuidad estaría cada vez más lejos de San Carlos de Apoquindo.

Varios clubes comienzan a frotarse las manos y piensan hacer llegar una oferta al volante ofensivo de 33 años. El Enano tendría ofertas de Barcelona de Ecuador, Sporting Cristal de Perú y Royal Pari de Bolivia, además de dos clubes chilenos.

Uno de los históricos de la UC, Miguel Ángel Neira, se refirió a la baja de sueldo progresiva que ha tenido el futbolista argentino nacionalizado chileno durante su etapa como jugador del equipo de la Franja Cruzada.

"Para los hinchas, Diego Buonannotte sigue siendo el ídolo máximo de la Católica del momento, para los últimos DT no, porque han cambiado el sistema y no juegan con enganche y juegan con tres idas y vueltas", aseguró el capitán y figura del equipo Cruzado que se coronó campeón nacional en 1984 y 1987.

"La ubicación que le han dado la verdad que su rendimiento no es el que rinde él cuando juega en su posición, ahora que le bajen el sueldo del año pasado y le vuelvan a bajar el sueldo, es una falta de respeto y con los ídolos no se hace eso. La Católica se acostumbra a hacer eso así que no me extraña en absoluto" sentenció el pilar de la Roja que logró clasificar y jugar el Mundial de España en 1982.

De esta manera, habrá que esperar lo que suceda con el futuro del Enano: si finalmente se quedará en la UC o partirá a un nuevo desafío.