El entrenador de Universidad Católica, Ariel Holan, no contará con uno de los jugadores más experimentados de cara al 2023. ¿El motivo? Y es que el club universitario informó en sus redes sociales que Cruzados y Felipe Gutiérrez llegaron a un mutuo acuerdo para dar por finalizado al contrato que ligaba al jugador con la institución precordillerana.

Esto generó un debate entre los hinchas de la UC en las diversas redes sociales, los cuales algunos ven como el nacido en Quinteros 'se fue por la puerta de atrás' del club.

Gutiérrez fue cortado por Holan y decidió no seguir en la UC | Foto: Agencia Uno

Johnny Herrera, ex arquero de Universidad de Chile, dejó los colores y se refirió en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports sobre la polémica decisión del conjunto de la Franja Cruzada.

"Encuentro que es una falta de respeto para el jugador. Eso es no conocer la historia ni de nuestro país, ni de Universidad Católica. Para mí, Felipe Gutiérrez fue uno de los jugadores más destacados de la UC por lejos", aseguró el Samurai Azul.

"¿Cómo no puedes arreglar una relación con un jugador cuando ha sido tan importante? No es un futbolista que tenga 40 años, no es un jugador que esté de vuelta. Incluso, fue uno de los mejores jugadores en el último año antes de irse, me cuesta aceptar la actitud de Ariel Holan de no querer dar el brazo a torcer, el tipo está recontra probado", sentenció el guardameta.

En total, el campeón de la Copa América con la Selección Chilena disputó 136 encuentros con la camiseta del elenco precordillerano a lo largo de su carrera, aportando con 27 goles y dando 26 asistencias.