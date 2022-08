En la Universidad Católica se enfocan en lo que será su importante duelo por la vigésima primera fecha del Campeonato Nacional, en donde los Cruzados tendrán una dura visita a la quinta región para medirse ante Everton de Viña del Mar.

Para la previa de este encuentro, los adiestrados por Ariel Holan y los hinchas de la UC recibieron una sorprendente noticia en esta jornada, la cual trata ante el posible retiro de uno de sus referentes en estos últimos años, como lo es José Pedro Fuenzalida, quien ha sido parte importante de la época más gloriosa del club.

El capitán de los Cruzados dialogó con El Mercurio y ahí fue donde expresó que este 2022 puede ser su último año ligado al fútbol, en donde el Bicampeón de América explica que ya siente que está en la parte final de su carrera y siente felicidad de poder cerrar dicho ciclo en la UC.

“Probablemente este año sea el último. En la UC cumplí una etapa por todos los años que llevo, por la responsabilidad que asumí en lo que quiero que sea el club: que siga creciendo, ganando cosas. Es una linda etapa para cerrar estos siete años que llevo desde que llegué la última vez. Puede ser lo último”, indicó el Chapa.

El Chapa dejaría el fútbol a fin de año | Foto: Agencia Uno

Profundizando en esta inminente decisión, Fuenzalida fue más claro en revelar las razones por las cuales puede colgar los botines a final de este año, evidenciando que ha ido perdiendo su energía y que siente que es un momento ideal para poder disfrutar de su familia.

“Es un proceso natural. Hemos tenido años de mucha exigencia, de autoexigencia, de querer ganar, salir campeones siempre, de no aflojar nunca. Hay momentos en que uno va perdiendo esa energía por un desgaste natural de los años y ya no se puede contagiar como siempre lo hice y como siempre he querido hacerlo. Además, tengo cuatro hijos, van creciendo, y quiero estar más tiempo con ellos”, finalizó.

En la conferencia de esta jornada, su entrenador Ariel Holan tuvo palabra para esta posible decisión del jugador Cruzado, en donde explicó que el Chapa es una gran persona dentro del plantel y es un referente para todo el equipo.