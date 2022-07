El ex jugador campeón y técnico de Universidad Católica cree que la salida de Diego Buonanotte no afecta al equipo encabezado por Ariel Holan y que es algo que beneficia a ambas partes.

Juvenal Olmos llama a no llorar la salida de Diego Buonanotte de Universidad Católica: "No veo que haya sido un terremoto su partida"

Universidad Católica despidió entre aplausos y lágrimas Diego Buonanotte durante este martes. El volante realizó una conferencia de prensa en dicha jornada y en que estuvo acompañado por Juan Tagle y José María Buljubasich.

El argentino tuvo palabras muy emotivas para decirle adiós a un club en el que llegó durante el año 2016 y en el que dio cuenta de nueve títulos, los cuales lo convierton en el extranjero con más trofeos en la historia del club.

Ahora, el Enano emigró hacia Perú para vestir los colores de Sporting Cristal y dejando atrás el cariño de la hinchada y de sus compañeros por todos estos años entregados a la institución cruzada.

Sin embargo, las reacciones tras su salida no se dejaron esperar. Algunos hinchas hicieron una particular petición luego de que el querido jugador se despidiera y otros referentes cruzados tuvieron distintas opiniones tras la decisión tomada por el formado en River Plate, como es el caso de Miguel Ángel Neira y Jorge "Mortero" Aravena.

Juvenal Olmos también tuvo palabras para esta situación y en Todos Somos Técnicos llamó a no llorar tanto su partida la ida del mediocampista, pues cree que es algo que puede beneficiar a ambas partes.

"No veo que haya sido un terremoto la partida de Buonanotte, creo que los dos ganaron. Ganó él como futbolista y ganó la institución. Llega un momento en que sencillamente y él lo sabe, es un jugador grande y que esto va cambiando con los años y de acuerdo al técnico que esté y la explicación es que hay técnicos que tienen gustos no más", sostuvo el ex jugador y técnico de la UC.

El volante se despidió este martes de la UC | Foto: Agencia UNO

Buonanotte partió este miércoles a Lima para firmar todo con el elenco cervecero, mismo que fue rival de la UC en la pasada fase de grupos de la Copa Libertadores.