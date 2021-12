Universidad Católica se encuentra trabajando a toda máquina para conformar su plantel para la temporada 2022. Los cruzados tienen planteados nuevos desafíos y uno de ellos es ir a defender la corona en el Campeonato Nacional y hacer un buen desempeño en la Copa Libertadores, Supercopa y Copa Chile.

Es por eso, que durante este viernes, se comunicó desde el club las salidas y las posibles renovaciones para el año entrante. Son varios los jugadores que finalizan contrato este 31 de diciembre, precisamente 10 y entre ellos hay varios referentes del club.

Como se venía hablando, Juan Cornejo, Gastón Lezcano y Juan Fuentes son los primeros desvinculados desde el equipo precordillerano. "En reunión con los jugadores que terminan su vínculo contractual a fines de este año, Cruzados le comunicó a Gastón Lezcano, Juan Cornejo y Juan Fuentes, que no se les ofrecerá una renovación de contrato", expresaron desde la UC.

En siguiente, desde la institución le agradecieron a los tres futbolistas su compromiso. "Agradecemos su gran entrega y profesionalismo mientras vistieron la camiseta de Universidad Católica, consiguiendo seis títulos en el caso de Juan Cornejo y cuatro para Gastón Lezcano y Juan Fuentes", agregaron.

Por otra parte, están los casos de Germán Lanaro, Luciano Aued, Diego Buonanotte, Edson Puch, Raimundo Rebolledo y Alfonso Parot, quienes también vencen su relación. Ante esto, desde los universitarios manifestaron su interés por que continúen y esperan sentarse a conversar para llegar a una solución.

"En los casos de Germán Lanaro, Luciano Aued, Edson Puch, Alfonso Parot, Raimundo Rebolledo y Diego Buonanotte, desde lo deportivo se les manifestó el interés de que continúen y se entablarán negociaciones a partir de mañana esperando llegar a buenos acuerdos para las partes", dijeron.

Además, no hay que olvidar lo que ocurre con José Pedro Fuenzalida, quien también finaliza su estadía y hace unos días manifestó que su continuidad la analizaría. Ante esto, Cruzados también entregó una respuesta ante las consultas de que el ex Boca Juniors. "El Chapa tiene renovación automática de acuerdo a cantidad de partidos. Saludos!", comentaron.

Sin embargo, este este viernes fue el propio Gerente Deportivo José María Buljubasich el encargado de entregar su versión con respecto a lo que ocorrido con el Chapa.

"Tuvimos una conversación de acuerdo a lo que está sintiendo y lo que comentó públicamente. Lo que hablamos ayer, me manifestó que no tenía ninguna oferta concreta o algo puntual, simplemente lo entiendo. Es el desgaste normal de un jugador que lleva muchos años al máximo nivel, con las responsabilidades que lleva un capitán y lo que significa tener que ganar todos los partidos, el profesionalismo y la competitividad que tienen", explicó el ex meta de la UC

"Después de año tan intenso, como este y el pasado, es normal que los jugadores puedan en ese sentido replantearse situaciones, que tienen que ver como dijo él, con temas personales. Nada grave, pero temas de sensaciones que se tienen, pero descansará, estaremos en contacto y conversaremos estos días", agregó.

Por eso, es que el ex arquero de La Franja enfatizó que estarán en total disponibilidad a lo que el capitán cruzado manifieste en los próximos días con relación a si sigue o no.

"De nuestro lado, todo lo que podamos ayudar para la decisión que tome, que hoy por hoy podría estar pensando en contar con él, pero cada persona tiene una forma de ver las cosas. Lo veremos más adelante, el Chapa está descansando y hemos tenido una buena conversación", sentenció.