Universidad Católica se mide con Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoso en la capital de la cuarta región. Los cruzados llegan con la confianza y la motivación a tope luego de ganar los dos primeros duelos en el Campeonato Nacional 2023.

Eso sí, hay algunos nombres que aún no pueden debutar con la camiseta franjeada y uno de ellos es un refuerzo, Guillermo Burdisso. El defensor fue pedido expresamente por Ariel Holan para esta campaña, pero un desgarro en la pretemporada le ha impedido sumar minutos.

Sin embargo, el jugador ya está recuperado, pero el mismo técnico ha decidido llevarlo de a poco y probablemente se estrene en el duelo contra Cobresal en la cuarta fecha del torneo.

Eso sí, la recuperación de Burdisso es una gran noticia para el estratega argentino, pues podría comenzar a pensar en utilizar una línea de tres en el fondo con: Branco Ampuero, Gary Kagekmacher y el mismo Guillermo Burdisso, así ya puede darle un poco menos de responsabilidad a sus laterales que son Mauricio Isla y Eugenio Mena, quienes se podrían sumarse al ataque.

El argentino llegó como refuerzo para este 2023, pero aún no ha podido debutar | Foto: Cruzados

Por otra parte, el ex AS Roma y Boca Juniors también sería opción en el caso de que Kagelmacher o Ampuero no estén disponibles en algún momento. Por lo mismo, es que para una línea de cuatro defensores, Burdisso suma por si se presentase algún inconveniente con los otros dos centrales.