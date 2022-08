Universidad Católica sigue con su preparación para lo que será el trascendental encuentro ante Deportes La Serena, donde los Cruzados intentarán seguir en la senda de los triunfos para poder ingresar a las copas internacionales.

Uno de los grandes referentes del plantel es Luciano Aued, quien este 2022 tuvo que sufrir al no estar presente en la mayoría de los compromisos de la UC producto de su a su afección cardíaca que lo mantuvo alejado de las canchas.

Ya un recuperado Aued, dialogó con el programa Pelota Parada y analizó lo que se le viene futuro en el cuadro por el cual ya es considerado referente por los hinchas gracias a sus logros.

"Hasta el último momento que esté en el club voy a dar siempre todo y me voy a esforzar siempre al máximo. Siempre voy a estar dispuesto a mejorar y siempre aportar algo más", afirmó el mediocampista argentino.

Aued estuvo alejado de las canchas todo el primer semestre | Foto: Agencia Uno

"Me parece que hasta ahora las temporadas que he tenido la 2020 ha sido muy buena, he hecho como 10 u 11 goles, también he sumado bastantes asistencias ese año, he sido el que más jugué. Bueno, el otro día me pasaron un informe que los que hemos jugado en el Tetracampeonato fui el que más minutos jugué, el que más sumé y eso me pone contento porque es algo que cuando el club contrata un refuerzo a eso apunta", añadió.

"Si me tengo que quedar con una temporada elijo la del 2020, fue la más redonda de todas. Llegamos a unos cuartos de final de una Copa Sudamericana, hemos logrado el tricampeonato, hemos hecho muchas cosas muy importantes y me parece que por ahí pasan en el olvido pero quedan la historia del club", finalizó la entrevista.

Recordar que volante trasandino llegó a la UC en 2017 proveniente de Racing Club y en el elenco precordillerano ha disputado 148 partidos, ha anotado 28 goles y ha dado 19 asistencias.