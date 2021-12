El ex jugador del cuadro cruzado comentó lo que está ocurriendo con el capitán de Universidad Católica.

Universidad Católica está en semanas de negociaciones con relación a la conformación de su plantel para la temporada 2022 y para eso ya empezó a entablar conversaciones con algunos jugadores que finalizan contrato este 31 de diciembre.

Sin embargo, uno de aquellos es su capitán José Pedro Fuenzalida. El Chapa expresó durante esta semana sus dudas en relación a la continuidad vistiendo la camiseta de La Franja. El jugador de 36 años es por el momento el futbolista con más títulos ganados en la institución y sin duda se ha transformado en un referente e ídolo para algunos hinchas.

Por eso es que Luka Tudor entregó su opinión con relación a la situación que vive el lateral y lo que puede estar sintiendo el ex seleccionado nacional. Aunque también se ha hablado de que tendría una oferta desde la MLS y en ese sentido es que el panelista de Los Tenores de ADN expuso que podría ser entendible la chance de partir e ir a buscar nuevas oportunidades de vida.

"Empatizo con la posibilidad de irse, absolutamente. Yo si hubiera tenido la oportunidad, en un minuto algo me hablaron, pero la liga no tenía nada que ver con lo que es hoy y claro, como oportunidad de vida, la familia y los niños. Lo otro, también entiendo un poco lo que le está pasando, desde afuera, en el sentido que este año fue muy complicado para él", comenzó explicando el ex delantero en Los Tenores.

Aunque también puso en la palestra todas las difíciles situaciones que vivió el formado en la UC durante el presente año y por eso también podría estar analizando otro tipo de cosas.

"Tuvo Covid, después una lesión al tobillo muy jodida y sé que hizo muchas cosas para recuperarse, incluso infiltrarse para estar bien y poder rendir. Le costó recuperarse físicamente entre el Covid y la lesión, un tiempo largo y no anduvo mucho tiempo así, menos en la posición que lo ponían. Entonces, yo creo que está cansado, es lógico", cerró el ex jugador.