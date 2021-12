Si hay una voz autorizada para hablar de Universidad Católica, es Mario Lepe. El ex jugador e histórico volante de Los Cruzados jugó toda su carrera en el club precordillerano y con 635 partidos, es el jugador que más encuentro disputados tiene con la institución.

Lepe dialógo con el programa "Prenzafútbol por Radio Zeta", en donde tuvo palabras para el primer tetracampeonato de la historia del conjunto estudiantil, la salida de Gustavo Poyet y la importancia de los jóvenes valores que tiene en el plantel Cristián Paulucci.

"Este título fue dramático por todo lo ocurrido durante el año. Feliz por el nuevo logro de la UC", comenzó diciendo el ex seleccionado nacional.

Asimismo, valoró la importancia que le ha dado Cruzados a los jóvenes proyectos de su cantera. "Es una felicidad increíble que los jóvenes del club de 22 años ya hayan salido campeón más de una vez. Nosotros hacemos jugar a la gente de la cantera. Esos jugadores están en cada uno de los clubes. La diferencia que en la UC trabajamos con ellos de una forma significativa", remarcó el ex mediocampista.

"No es casualidad salir cuatro veces campeones. Esto se debe al buen trabajo realizado de los dirigentes en los últimos años", agregó.

Por otra parte, se refirió a la repentina salida de Gustavo Poyet y el momento clave para revertir la mala situación que tenía la UC en el Campeonato Nacional. "A Poyet le pasó la cuenta el poco conocimiento de la filosofía de Universidad Católica. Tenía que haber un entrenador que conociera al equipo, afortunadamente Paulucci lleva mucho tiempo en la UC", aseguró.

"Ignacio Saavedra es un jugador con el que me reflejo mucho. Es un jugador inteligente y ordenado. A lo mejor la diferencia que tenemos es que yo era un jugador con más pierna fuerte. Marcelino Núñez es otro con los que me reflejo, pero claramente es un jugador con una exquisita técnica. Cuando veo jugar a los chicos me dan orgullo y felicidad por todo lo que han logrado", fue la respuesta de Lepe al ser consultado por el jugador que más lo representaba del plantel.

Para finalizar, recalcó que es difícil competir con equipos brasileños en la Copa Libertados. "No somos mucho más de lo que hemos hecho. No es fácil destacar en Copa Libertadores al lado de las inversiones de los equipos brasileños. Nosotros con suerte hacemos un millón en inversión, mientras que ellos traen jugadores que están jugando en Europa", cerró.