Mauricio Isla se la deja clarita a Gustavo Dalsasso por gol anulado a Everton: "No porque sea Isla o esté en la selección voy a andar arbitrando, es una falta de respeto"

Universidad Católica tuvo un complejo partido ante Everton en Viña del Mar. Los Cruzados encontraron el gol del empate a los 84 minutos a través de un cabezazo de Gary Kagelmacher y cuando la UC jugaba con uno más desde el minuto 37.

Sin embargo, en el partido también hubo una jugada polémica. Corría el minuto 64 y Matías Campos López anotaba el 1-0 transitorio para los ruleteros, pero el juez del encuentro Cristián Garay, anuló el tanto por una infracción a Mauricio Isla.

Tras el compromiso el director del club evertoniano, Gustavo Dalsasso, se lanzó una polémica declaración y apuntó hacia el lateral de la UC. "El gol lo anuló Mauricio Isla, porque si hubiese sido otro jugador de la UC no cobran infracción, lo hicieron solo porque Isla gritó", dijo el ex portero.

No obstante, este martes en conferencia de prensa, el bicampeón de América con La Roja salió al paso luego de los dichos de Dalsasso y entregó su versión de lo que pasó en la rumoreada jugada.

"Yo voy a decir lo que sentí. Creo que claramente dentro del área no se puede tocar, sentí que me tocaron y punto. Después lo que vio el árbitro y lo que digan otras personas como el director, que también tiene bastante experiencia, jugó muchos años en el fútbol y no voy a responder mucho más allá", comenzó diciendo Isla.

Isla vivió una polémica jugada en el duelo ante Everton | Foto: Agencia UNO

Finalmente, el Huaso sostuvo que es una falta de respeto hacia su persona ese tipo de declaraciones.

"No porque sea Mauricio Isla o esté en la selección voy a andar arbitrando, creo que es una falta de respeto hacia mí. Lo vuelvo a repetir, siento que me tocó, podría haber sido que daba el gol y yo quedaba como el responsable, pero fue así. El árbitro decidió y digo con sinceridad que me tocó y punto, cerró.