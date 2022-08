El ex volante de Universidad Católica no perdona el juego que está mostrando el equipo de Ariel Holan. Además, anticipó el Clásico Universitario ante Universidad de Chile.

Universidad Católica visita este próximo fin de semana a Universidad de Chile por una nueva versión del Clásico Universitario por el Campeonato Nacional. Elencos que también se verán las caras en los cuartos de final de Copa Chile en el mes de septiembre, aunque se debe esperar qué se resuelve con el cotejo entre la UC y Audax tras los incidentes en el final que obligaron a suspenderlo.

En cuanto a la semana previa, donde son varios los jugadores y ex referentes de ambos equipos que entregan sus puntos de vistas de cara a este importante duelo. En conversación con Bolavip Chile, Miguel Ángel Neira aseguró que son partidos distintos.

"Son partidos distintos, partidos diferentes, es un clásico y puede pasar cualquier cosa. Creo que no hay un favorito para ese partido. Por plantel debería ganar la Católica, esos partidos hay que jugarlos y ganan los más fuertes, creo que la U también está fuerte en este momento", confesó Neira.

"Por la juventud que trae la U en este minuto, corren bastante, están haciendo bien las cosas y lástima que los jóvenes sean obligados a jugar, pero debería ser un partido interesante", añadió.

Los Cruzados clasificaron a cuartos de final de Copa Chile y jugarán ante la U aquella llave, pero juegan por el torneo también este fin de semana | Foto: Agencia UNO

Además, tuvo palabras para algunos valores de la U como son Darío Osorio y Lucas Assadi. El ex volante afirma que le gusta más el juego de este último. "Son distintos, me sigue gustando más Assadi que Osorio porque lo encuentro el típico 10 que la agarra y va para adelante", manifestó.

Finalmente, le pegó al conjunto de Ariel Holan y se fue en picada por el juego que está mostrando. El histórico cruzado percibe que se basa mucho en Matías Dituro y que se aburre de ver a su ex equipo.

"Veo un equipo que juega mil veces la pelota con el arquero, es una lata verla jugar. El otro día llevaba dos minutos y ya le habían tirado veinte veces la pelota al arquero", cerró.