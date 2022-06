Nicolás Peranic le baja el perfil a una competencia con Matías Dituro en Universidad Católica: "No es un tema que me preocupe si viene o no"

Universidad Católica está viviendo días decisivos entorno a la situación de Matías Dituro. Al argentino lo esperaban este lunes para incorporarse a los trabajos de Ariel Holan, pero no estuvo presente y continúa en Argentina.

Durante este martes, surgió la información de que un club trasandino habría realizado una oferta formal a Universidad Católica por el portero. Sin embargo, aún no se hay algo oficial por parte de del club estudiantil con respecto a esta opción.

Nicolás Peranic, actual arquero de La Franja, habló este miércoles en conferencia de prensa y fue consultado en si pudo hablar con Ariel Holan sobre el retorno de Dituro y de qué forma se resolverá el arco en San Carlos.

"La verdad que no he hablado ese tema, no es un tema que me precupe si viene Matías o no. Yo me dedico nada más que entrenar, perfeccionarme, estar a disposición del equipo y del técnico cuando lo requiera. Después todo lo que pase alrededor no es de mi preocupación", sostuvo Peranic.

El portero se mantiene enfocado en estar disponible para la UC | Foto: Agencia UNO

En cuanto al escenario en que se encuentra su nacionalidad, la cual fue comentada por José María Buljubasich y Juan Tagle hace unos días, el ex arquero de Deportes Melipilla aseguró que el trámite está en vías de concretarse.

"Estamos avanzando de a poco, es un tema que no tiene plazos ni fechas fijas. Hay que ir esperando, pero estamos evolucionando de buena manera y esperemos que pronto nos pueda salir", cerró.