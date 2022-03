Universidad Católica deja en el pasado lo ocurrido en San Carlos de Apoquindo con su derrota frente a Everton. En aquel compromiso, se vivió más de alguna polémica en lo futbolístico, como también fuera de la cancha y donde se vio envuelto el entrenador Cristián Paulucci con el cuarto árbitro del enfrentamiento.

Un tenso cruce fue el que animó el estratega cruzada con el juez asistente, en la cual también lo vio el defensor Alfonso Parot en uno de sus reclamos donde ambos detallaron algunas faltas de respeto por el profesional arbitral.

La otra cámara de TNT Sports captó con detalles el cruce entre los dos trabajadores de la Universidad Católica con el arbitro asistente, y que compartieron los registros a través de su cuenta de Instagram la cual rápidamente se fue viralizando.

“Profe tiene que parar el tiempo si no se para” comenzaba especificando los reclamos el defensor. Pocos segundos después, fueron subiendo de tono sus palabras. “¡Cuarto! Cuarto te estoy hablando… ¡Pero mírame hombre! ¡No me hables así! ¡No te equivoques!”.

De ahí en más, el cruce de palabras las fue entablando con el entrenador cruzado. “Háblale bien, hey, hey, hey… ¡Así no, eh! ¡Así no! Tienes que ser educado porque… A sos educado ¿Escuchaste o no? Hey, tienes la cámara, allá atrás, tienes la cámara allá atrás, después pásalo, eh, pásalo después”.

No quedaba todo ahí, producto de que después continuaron con el cruce de palabras. “¿De qué sos bueno? ¿De qué sos bueno? ¿De qué sos bueno vos?”. Una vez finalizado el partido, Paulucci fue expulsado por el árbitro central del partido, donde corrió para hacer sus reclamos pertinentes.

“Sabes las cosas que me dijo? Está grabado, eh. Lo voy a denunciar, las barbaridades que me dijo… Ahora se hace el muy bueno y un montón de cosas. Lo vas a ver después en la tele, yo no voy a hablar, no voy a decir nada. Seguí así, seguí así”.