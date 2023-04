Universidad Católica se salvó en el día de ayer de un papelón histórico en Copa Chile tras empatar ante Deportes Colina en el tiempo reglamentario y, posterior a eso, derrotarlos mediante lanzamientos penales.

La UC caía hasta el minuto 97, momento en donde Fernando Zampedri desplaza con un claro foul al defensa de Deportes Colina que el árbitro obvió, lo que marcó el empate definitivo y la furia del elenco que hizo de local en el Bicentenario de La Florida.

Leonardo ‘Pollo’ Véliz, histórico de La Roja y el fútbol chileno, se volcó a sus Redes Sociales para criticar ácidamente a la UC: “Dos errores marcaron la noche en La Florida; el de Dituro y el del árbitro. Falta evidente de Zampedri en gol contra Colina. Qué arbitraje, no hay remedio”, dijo.

La UC terminó celebrando ante Colina. | Foto: Photosport

En esa misma línea, alabó lo hecho por el cuadro que milita en la cuarta categoría del balompié nacional: “Épica defensa de Colina la derriba un error arbitral, como antes. Te extrañamos, VAR”, complementó.

Véliz también tuvo palabras para criticar a la UC: “Habría sido un papelón de la UC perder contra Colina, así está nuestro fútbol, no hay distancia ni categoría (…) cruzados a la paraguaya, puros centros, sin individualidades, pasó susto. Si no ganaban, mañana no tenían huevos. Los que no pusieron esta noche”.

En el cierre, el histórico de La Roja cree que Ariel Holan y sus dirigidos no tienen nada que celebrar: “Ganando de esa manera, no celebro, me voy preocupado del estadio. El cómo le ganaron a un rival chico”, remató.