El ex futbolista se refirió al viaje que realizó el jugador de Universidad Católica hacia tierras cafeteras mientras su equipo jugaba el Clásico Universitario.

Universidad Católica está viviendo un momento que no es del todo cómodo, pues llevan cuatro compromisos sin ganar y con el Clásico Universitario aún por disputar luego de los incidentes que se vivieron en Concepción y obligaron a suspender el duelo.

Sin embargo, de todas maneras ya la UC tiene que comenzar en cómo cerrar de buena manera la primera rueda del Campeonato Nacional 2023 y ha sufrido con ausencias en sus partidos. Una de ellas es la de Mauricio Isla, quien fue expulsado ante O'Higgins y recibió dos fechas de sanción.





No obstante, hay una situación que está irritando a los hinchas de la Franja y se trata del viaje que realizó el 'Huaso' a Colombia mientras los cruzados disputaban el clásico contra Universidad de Chile.

El ex seleccionado nacional publicó una serie de fotos en su cuenta de Instagram junto a amigos en tierras cafeteras y aquello enfureció a los fanáticos cruzados que los llevó hasta pedir la salida del club para el jugador.

El Huaso se fue expulsado ante los celestes y tiene dos fechas de sanción | Foto: Photosport

Con respecto a esta situación, Rodrigo Goldberg profundizó y expuso sobre cuál era la necesidad de exponerse después de todo lo que ha rodeado a Isla en el último tiempo en la precordillera.

"Yo lo encuentro un gran jugador, un tipo que hay que agradecerle todo lo que dio en la selección, eso nunca se va a borrar, pero en esta ¿Qué necesidad tienes de estar exponiendo? Mientras allá están jugando mis compañeros, yo estoy de vacaciones", comenzó manifestando el actual comentarista.



Finalmente, Goldberg agregó que "insisto, administrativamente capaz que tenía su día libre. Le dijeron 'tómate el fin de semana. Volvemos a entrenar el lunes'. Y él dijo 'Ah, aprovecho el fin de semana largo. Me voy'. No tiene nada de malo, pero ¿Cómo vas a exponer una cuestión así? Tus compañeros están jugando. Más encima, no estás porque te echaron, te mostraron una roja. Entonces ¿Sabes qué? Da una pésima señal, muy mala", cerró.