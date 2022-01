Verónica Bianchi y el retorno de Edson Puch a Deportes Iquique: "Este no era el momento. Él todavía estaba para Primera División"

Una de las salidas que llamó la atención en este mercado de fichajes, fue la del delantero chileno Edson Puch. El ex seleccionado chileno abandonó la Universidad Católica para jugar por su querido Deportes Iquique e intentar el lograr el tan ansiado ascenso a Primera División.

Este lunes Puch fue presentado en los Dragones Celestes y fue el propio jugador que comentó el porqué de su drástica decisión de pasar de Primera División a disputar la Primera B. "Tenía una deuda pendiente y no quería volver con tantos años encima", recalcó el ex Cruzado.

Una de las personas que no comparte la decisión que tomó el iquiqueño, es Verónica Bianchi. La panelista de Todos Somos Técnicos recalcó que Puch tiene la edad todavía para seguir jugando en la división de honor del fútbol chileno.

"Es súper válido que haya una cosa sentimental a la hora de tomar las decisiones y el propio jugador lo sabe muy bien y yo creo que uno no tiene porque meterse en eso. Ahora si me llama la atención en el momento porque yo encuentro que este no era el momento", aseveró Bianchi.

"Puch tiene 35 años recién y le queda tres años fácil en buen nivel en el fútbol, entonces la decisión que él toma la puede tomar otro jugador en su último año de carrera, pero creo que Puch todavía estaba para Primera División", cerró.

Recordar que Puch pudo disputar 88 partidos con la camiseta de Los Cruzados y anotó 14 goles. Además, el iquiqueño pudo levantar 5 trofeos el conjunto precordillerano, títulos con los cuales se ganó el cariño de la hinchada de la UC.