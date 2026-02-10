En la Universidad Católica a pesar de la victoria en la segunda fecha del torneo nacional por 2-0 ante Deportes Concepción, existe una importante preocupación por una delicada situación de una de sus grandes figuras.

Se trata del defensor Daniel González, quien dejó su puesto de titular en el equipo de Daniel Garnero, debido a una delicada situación médica, la que no le permite ser opción en la UC.

El zaguero nacional en los últimos días fue sometido a un procedimiento quirúrgico torácico electivo, según informó el mismo club dentro de su parte médico.

Si bien dentro del mismo parte médico no se comentaba una fecha de recuperación, en las últimas horas se conoció cuánto tiempo estará fuera de las canchas el jugador.

González y su tiempo fuera de las canchas en la UC

Según indicó Radio Cooperativa, el zaguero de 23 años tras este procedimiento quirúrgico estaría entre tres y cuarto meses fuera de las canchas, siendo un verdadero dolor de cabeza para Daniel Garnero.

En la Universidad Católica deberán tomar una decisión importante tras este problema que vive Daniel González, en la que verán la opción si ficharán a un nuevo jugador en ese puesto dentro del mercado de pases o buscará a su reemplazo desde las inferiores.

